Vrouw is taal niet machtig, sluit wel zelf verzekering af; loopt 20.000 euro mis

Het online afsluiten van een inboedelverzekering is gemakkelijk, maar niet zonder risico's. Zeker niet wanneer iemand de Nederlandse taal niet machtig is. Een les die een vrouwelijke klant van de Rabobank op pijnlijke wijze heeft geleerd. Terwijl ze dacht dat haar volledige juwelenverzameling onder de dekking viel, bleek na een inbraak dat dat niet het geval was. Het ontbreken van een kluis deed haar de das om.