'In enkele minuten een totaalpakket aanbieden aan je klant'

Zeven verzekeringen in één pakket dat eenvoudig en digitaal is af te sluiten. Het nieuwe Privé Totaal Pakket van VKG is geheel in samenwerking met de aangesloten adviseurs ontstaan en ontwikkeld, vertellen productmanager Rob Kerssens en commercieel directeur Eric-Jan van den Berg.

De basis van het Privé Totaal Pakket omvat aansprakelijkheid en inboedel. Daarnaast zitten in het pakket, naar behoefte van de klant aan te vullen, auto, cyberservice, woonhuis, doorlopende reis, gezinsongevallen en rechtsbijstand. Van den Berg: “Dat uitgebreide verzekeringspakket is snel en gemakkelijk af te sluiten voor particuliere klanten. Zij weten daarmee dat de voor hen belangrijkste risico’s in één keer zijn afgedekt. Dat ook nog met een concurrerende premie en korting naarmate meer verzekeringen worden afgesloten.”

Kerssens: “Alles zit netjes en overzichtelijk in één pakket bij één partij. Als adviseur kun je daarbij direct de keuzes aan tafel bij de klant of via de telefoon doornemen en digitaal een offerte sturen. De klant kan vervolgens de offerte digitaal goedkeuren, ondertekenen en de slotvragen beantwoorden. Het vormt daarmee een eenvoudig en duidelijk proces.”

Oor te luisteren gelegd

“We hebben ons oor te luisteren gelegd bij adviseurs”, vertelt Van den Berg over de ontstaansgeschiedenis. “Waar hebben klanten en adviseurs behoefte aan? Daar kwam de wens uit voor een overzichtelijk pakket dat je snel en gemakkelijk kunt aanbieden, met complete dekkingen. Als verzekeringsadviseur of hypotheekadviseur wil je niet altijd door talloze stappen en vergelijkingen heen, terwijl je in gesprek bent en al genoeg keuzes samen met de klant moet maken. Nee, dan wil je eenvoudig een product met een goede, complete dekking kunnen afsluiten dat voldoet aan de eisen. Daarbij kun je naar schatting al tachtig procent van de risico’s afdekken.”

Kerssens: “Een totaalpakket dus. We hebben samen met een expert op het gebied van digitale gebruikerservaringen en de betrokken adviseurs het digitale aanvraagtraject zo eenvoudig mogelijk neergezet. Op basis van de postcode, het huisnummer en de gezinssituatie kun je binnen enkele minuten de klant een volledig pakket offreren. En weet je dat je de klant met de zeer complete dekkingen goed hebt verzekerd.”

Ruime verzekerde bedragen

“Je hoeft daarbij geen waardemeters in te vullen”, aldus Van den Berg. “We hebben de verzekerde bedragen ruim genomen, waardoor je geen risico op onderverzekering loopt. De dekking van de woonhuisverzekering bijvoorbeeld loopt tot één miljoen euro. De dekking van inboedel tot 250.000 euro. Mocht het bedrag toch hoger moeten, dan komt dat in onze digitale module naar voren en kunnen we alsnog maatwerk aanbieden.”

Het pakket kent met cyberservice een bijzondere toevoeging. Kerssens: “De kans dat een particulier met een cyberaanval of identiteitsfraude in aanraking komt, wordt steeds groter. Deze cyberverzekering biedt aan twee kanten hulp: als eerste hulp en advies aan de klant als deze geraakt wordt, als tweede de schade die als gevolg van de cyberaanval is ontstaan. Bijvoorbeeld als er geld van de rekening van de klant is gehaald of als je niet meer bij je foto’s of documenten kunt.”

Passie voor financiële rust

Met de autoverzekering is niet alleen de eerste, maar ook een eventuele tweede personenauto verzekerd. Bij rechtsbijstand kan de adviseur aangeven wat de klant nodig heeft. Kerssens: “Daar kun je het product modificeren, omdat niet alle klanten alle dekkingen nodig hebben. Bijvoorbeeld: als je met pensioen bent, heeft een dekking voor arbeidsrecht weinig zin. Familierecht kan wel weer handig zijn als je schoolgaande kinderen hebt, maar is wellicht daarbuiten minder van toepassing.” Ook bij de reisverzekering is de dekking ruim. “met onder meer een dekking voor het kwijtraken van bagage en een wereldwijde verzekering.”

Van den Berg: “Het Privé Totaal Pakket is ontstaan vanuit onze passie om onze adviseurs en hun klanten financiële rust te geven. Dit pakket dekt dan ook een groot deel van de specifieke behoeften van de klant af. Mocht er bijvoorbeeld voor een camper of een fiets ook een verzekering moeten worden afgesloten, dan kun je die er altijd bijverzekeren vanuit ons brede aanbod. Privé Totaal Pakket is de kern, de basis, waar je op kunt bouwen.”

