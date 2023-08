Scootterrijder kiest Vereende in poging Waarborgfonds om de tuin te leiden

Een scootterrijder klapte op 22 april 2021 achterop een auto. Luttele minuten later hing hij aan de lijn om zijn scooter toch maar te verzekeren. Toen het Waarborgfonds de schade van 1.263 euro op hem probeerde te verhalen, argumenteerde de bestuurder dat hij wel degelijk verzekerd was. Nota bene bij de Vereende. Op het verzekeringsbewijs stond alleen een datum vermeld, en geen tijdstip. De kantonrechter in Haarlem doorzag de poging en laat hem toch betalen.