SER aanwezig als vraagbaak bij AM Insights - Diversity

Naast sprekers als blindfluencer Tjarda Struik en diversiteitsexpert Esther Mollema, mag AM Insights - Diversity ook de Sociaal-Economische Raad (SER) op 25 september verwelkomen. Tijdens het netwerkevent bij Aon in Rotterdam zal de SER aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden over onder meer hun diversiteitsportaal.

De SER heeft als doel om bedrijven te helpen bij de uitvoering van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. De wet is bekend om het ‘vrouwenquotum’ , maar omvat ook andere regelingen.

SER Topvrouwen is ontwikkeld om beter inzicht te geven in de groep hooggekwalificeerde board ready-vrouwen in Nederland. “Er staan rond de 2.700 ‘board-ready’ vrouwen in deze database. Zij kunnen benaderd worden door executive-searchbureaus en bedrijven die vrouwelijk toptalent zoeken”, liet voormalig SER-voorzitter Mariëtte Hamer eerder op AMweb weten.

Daarnaast is SER Diversiteit in Bedrijf specifiek in het leven geroepen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Hoewel het portaal nog in ontwikkeling is, zijn er al plannen van aanpak, handreikingen en voorbeelden te vinden voor het opstellen van streefcijfers.

Kom jij ook naar AM Insights - Diversity? AM Insights - Diversity is de opvolger van AMvrouwen. Tijdens dit netwerkevenement op maandag 25 september bij Aon in Rotterdam staan diversiteit en inclusie centraal. Spreker is onder anderen Esther Mollema, expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Ook Tjarda Struik, toekomstig burgemeester van Leiderdorp, geeft acte de présence. Zij is bijna blind en weet meer dan 200.000 volgers op sociale media te inspireren. Aanmelden

Uitreiking AMdiversity

Tijdens AM Insights – Diversity wordt de winnaar bekend gemaakt van AMdiversity , waarbij het beste diversiteitsinitiatief van de financiële dienstverlening wordt beloond. Deze uitreiking is niet compleet zonder pitches van de genomineerden – in alfabetische volgorde: Dazure, Obvion en Unigarant. Daar krijgen de initiatiefnemers dan ook ieder vijf minuten voor. Vervolgens schuiven ze aan bij een rondetafeldiscussie.

Sprekers

Aan het woord komen Blindfluencer Tjarda Struik en diversiteitsexpert Esther Mollema. Struik is psycholoog, ondernemer en aanstaand burgemeester van Leiderdorp. Met haar beroemde introductie: “Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind”, inspireert ze haar meer dan tweehonderdduizend volgers op sociale media, en gaat ze bewust de strijd aan met onbewuste vooroordelen.

Mollema is algemeen directeur en oprichter van Direction en HPO Center en expert op gebied van Female Leadership, Mindbugs en diversiteit. Zij zal op haar beurt een van de vier mechanismes behandelen om te ontdekken wat diversiteit en inclusie soms lastig maakt.

De middag wordt begeleid door Seada van den Herik, actief als voorzitter van de Raad van Advies van WIFS, een organisatie die zich inzet voor een diverse en inclusieve financiële sector.