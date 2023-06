Heeft jouw organisatie het beste HR-initiatief op diversiteitsgebied?

Redactie

AM maakt op maandag 25 september de winnaar bekend van het meest inspirerende HR-initiatief op het gebied van diversiteit en/of inclusie in de financiële dienstverlening. We doen dit tijdens de eerste AM Insights - Diversity bij Aon in Rotterdam. Dit is wat je kunt verwachten.

AM Insights - Diversity biedt bezoekers en partners gelegenheid om in gesprek te gaan. De middag begint met een koffie, thee en wat lekkers. Dagvoorzitter Seada van den Herik trapt af en bespreekt hoe het er nu echt voorstaat met diversiteit in de financiële dienstverlening. Wie is verantwoordelijk voor wat? Waar worden stappen gezet? En hoe gaan we bijvoorbeeld versnellen? Pitches van genomineerden Uiteraard is de uitreiking niet compleet zonder de pitches van de genomineerden. Daar krijgen de initiatiefnemers dan ook ieder vijf minuten voor. Vervolgens schuiven ze aan bij een rondetafeldiscussie. Aon zal als host ook een casus bespreken. In de pauze is er de mogelijkheid om onder leiding van de leden van de stuurgroep AMdiversity kennis te maken en ervaringen te delen. Mis het niet! Meld je aan voor AM Insights - Diversity op 25 september AM Insights - Diversity biedt bezoekers en partners gelegenheid tot conversatie en input op de thema's diversiteit en inclusie. Als bezoeker bij dit event ga je niet weg met lege handen! Je vergaart onder meer inzichten die inspirerend kunnen werken voor zowel jezelf als anderen. Laten we het startschot geven voor de branche om positieve veranderingen vorm te geven. Aanmelden Esther Mollema De spreker die tijdens deze dag zorgt voor extra stof tot nadenken is Esther Mollema. Ze is algemeen directeur en oprichter van Direction en HPO Center en expert op gebied van Female Leadership, Mindbugs en diversiteit. TheNextWomen heeft haar erkend als een van de honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers in Nederland. Uitgebreide netwerkborrel Aan het einde van de middag vindt de prijsuitreiking plaats, waarna volop geborreld en nagepraat kan worden. Als bezoeker ga je niet weg met lege handen. Je vergaart inzichten die inspirerend kunnen werken voor zowel jezelf als anderen. We hopen tijdens AM Insights - Diversity het startschot te geven voor de branche om positieve veranderingen vorm te geven. Ook een initiatief aanmelden? Mail je inzending naar de redactie van AMweb. Zet in het onderwerpveld van je bericht Inzending Diversity.

