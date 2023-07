Kifid handhaaft gebruikelijke zorgvuldigheidstoets

Kifid kan de juridische toets breder opvatten door standaard te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld. Kortgezegd is dat de aanbeveling van SEO economisch onderzoek in het kader van de Kifid-evaluatie in 2020. Een aanbeveling die de nodige vragen oproept.