Kifid geeft duidelijkheid in tientallen klachten over beleggingsverzekeringen

In de eerste zes maanden van 2023 heeft Kifid ruim 80 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. In 54 zaken heeft de geschillencommissie duidelijkheid gegeven met een uitspraak en in 17 klachten is met bemiddeling een oplossing gevonden waarin consument en verzekeraar zich kunnen vinden. Kifid heeft op dit moment nog 130 klachten in behandeling.