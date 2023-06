Elf Kifid-medewerkers schrijven boek over klachteninstituut: 'Tijd was rijp'

Een feestje. Zo omschrijft voorzitter Eveline Ruinaard van de geschillencommissie van Kifid de boekpresentatie van Kifid, toegankelijk recht doen in financiële geschillen. Meer dan tweehonderd pagina's telt uitgave 23 in de Financieel Juridische Reeks. Aan Ruinaard de eer het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen van het boek van en over het klachtinstituut.