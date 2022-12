Drie jaar schorsing: Kifid klaar met onprofessionele woekerclub Shureluck

Slechts één keer eerder kwam het voor in de geschiedenis van Kifid. De voorzitter van de geschillencommissie die een jurist verbiedt nog langer consumenten te vertegenwoordigen in Kifid-zaken. Eveline Ruinaard acht het in het geval van Shureluck-eigenaar Frank Jansen gerechtvaardigd. Ze schreef hem en zijn klanten een brief over haar voornemen hem de komende drie jaar de toegang te ontzeggen, een brief in handen van AMweb. Jansens wijze van procederen is volgens Kifid onprofessioneel en schadelijk voor consumenten. Jansen zelf vindt dat Kifid ‘geen enkele grond’ heeft voor het besluit, en overweegt een gang naar de rechter.