Aon over inzending AMdiversity: 'Het is niet iets voor de bühne'

De eerste aanmeldingen voor AMdiversity stromen al binnen op de redactie van AMweb. Hoe groot of klein, alle HR-initiatieven op het gebied van diversiteit en/of inclusie in de financiële dienstverlening zijn welkom. Ter inspiratie presenteren enkele HR-professionals zich alvast met hun voorbeelden. Dit keer chro Michiel van Meer en HR-manager Jacco Euser van Aon.

Hoe bevordert Aon diversiteit op de werkvloer?

Van Meer: "Bij Aon geloven we dat diversiteit essentieel is om als organisatie succesvol te zijn. Door te investeren in diversiteit en inclusie sluiten we beter aan bij onze klanten, zijn we creatiever, ontwikkelen we betere oplossingen en behalen we betere bedrijfsresultaten. Hiervoor moeten alle collega's zich veilig voelen om zichzelf te zijn, zodat ze hun potentieel kunnen aanboren. Diversiteit is een speerpunt van onze ceo Leonique van Houwelingen . Zij koppelt percentages aan het aantal vrouwen op hogere posities en onder haar leiding zijn er weer nieuwe initiatieven ontplooid."

Welke initiatieven hebben jullie ontplooid?

Euser: "Alle managers wereldwijd volgen het Inclusive Hiring Program , waarin zij leren de arbeidsmarkt zo non-biased mogelijk tegemoet te treden. Tijdens het recruitmentproces worden zij bovendien gevoed door een objectief meetinstrument van Aon Assessments Solutions. Dit helpt te voorkomen dat zij alleen 'kopieën' van zichzelf aannemen. Een ander voorbeeld zijn onze business resource groups , bijvoorbeeld Ayoung en Pride Alliance. Dit zijn energieke colleganetwerken die actief content aanleveren, meepraten met onze directie en ook het podium krijgen, zoals in onze townhall voor de gehele organisatie. Aon heeft daarnaast Charter Diversiteit van de SER ondertekend. Daarmee laten we zien dat we ook op lange termijn doelen durven te verbinden aan diversiteit."

Het imago van onze branche is dat van de oudere, witte man in pak. En dat is grotendeels nog steeds zo” — Jacco Euser

Denken jullie hiermee een voorbeeld te zijn voor de branche?

Euser: "Ik denk niet dat het aan ons is om te zeggen of we een voorbeeld zijn. Het imago van onze branche is dat van de oudere, witte man in pak. En dat is grotendeels nog steeds zo. Daar kunnen we alleen samen verandering in brengen. Dat betekent dat je open moet staan voor nieuwe ideeën. Bij Aon hebben collega's bijvoorbeeld de mogelijkheid om twee feestdagen om te wisselen. Dus vier je geen kerst maar wel Suikerfeest; dan kun je die dagen omruilen. Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen de organisatie."

Waar staat de branche over 10 jaar op het terrein van diversiteit?

Van Meer: "We zijn er oprecht van overtuigd dat diversiteit en inclusie beter zijn voor iedereen. Het is niet iets voor de bühne, maar cruciaal voor de toekomst van onze organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen de hele branche over 10 jaar veel goede stappen hebben gezet, maar dat diversiteit ook nooit af is. Daarvoor zijn er te veel verschillende invalshoeken. Er zullen altijd uitdagingen blijven bestaan; en soms is het twee stappen vooruit en eentje terug. Maar het doel blijft hetzelfde: we hebben iedereen nodig om succesvol te kunnen zijn, dus we blijven ambitieus."