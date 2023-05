AM zoekt hét HR-initiatief op diversiteitsgebied

AM is op zoek naar het meest inspirerende HR-initiatief op het gebied van diversiteit en/of inclusiviteit in de financiële dienstverlening. Nog tot eind mei is het mogelijk om je initiatief in te zenden. Op maandag 25 september wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de eerste AM Insights Café – Diversity bij Aon in Rotterdam.

De eerste inzendingen zijn binnengekomen bij de redactie. Elk initiatief, hoe groot of klein het ook is, komt in aanmerking om voor het voetlicht gebracht te worden. Een professionele vakjury buigt zich over de inzendingen. Binnenkort presenteren enkele HR-professionals zich alvast met hun voorbeelden op AMweb. Dit ter inspiratie.

Diversity opvolger AM 100 topvrouwen

Tot vorig jaar stelde AM de AM 100 topvrouwen samen. Van die lijst is na tien jaar afscheid genomen, omdat diversiteit om veel meer draait dan alleen de juiste man-vrouwverdeling. Ook gaat het niet alleen om personen. Voor AM reden om initiatieven van HR-afdelingen te belonen. De organisatie die het beste beleid, de beste maatregel of het beste initiatief heeft getoond om diversiteit op de werkvloer te bevorderen wordt in het zonnetje gezet.

Scoort jouw HR-initiatief hoge ogen?

Wil je jouw initiatief onder de aandacht brengen van de vakjury omdat het hoge ogen scoort? Dat kan. Leg uit in maximaal 400 woorden waarom het nodig was, of het werkt en of het gewaardeerd wordt.

Mail je inzending naar de redactie van AMweb. Zet in het onderwerpveld van je bericht Inzending Diversity.

25 september: AM Insights Café – Diversity

Op maandag 25 september wordt tijdens AM Insights Café – Diversity de winnaar gepresenteerd. Dit evenement wordt hét netwerkevenement bij uitstek voor iedereen die zich bezighoudt met diversiteit. Alle informatie over het event is te vinden op onze speciale webpagina . De inschrijving start binnenkort.