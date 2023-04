Spanningsklachten zzp’er vallen niet onder ‘ziekte’: geen AOV-uitkering

Ben je overspannen, of is er sprake van een burn-out? Hoewel beide situaties tegenwoordig bijna als synoniemen van elkaar worden gezien, valt overspannenheid niet medisch meetbaar te maken. En hoewel spanningsklachten je wel belemmeren in je ondernemersbestaan, kom je daarmee als overspannen zzp’er niet per definitie in aanmerking voor een AOV-uitkering. Daar is een kapster inmiddels ook achter gekomen.