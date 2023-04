Hoge Raad: AFM mocht indexatie pensioen wél versoberen

De AFM mocht in de nieuwe pensioenregeling van de eigen medewerkers de onvoorwaardelijke indexatie van al opgebouwde pensioenaanspraken schrappen, zo oordeelt de Hoge Raad. Volgens de Pensioenwet is daarvoor ruimte, omdat er geen aparte pot met geld voor opzij was gezet. De uitspraak wijkt af van wat de advocaat-generaal in augustus had geadviseerd. Dat gebeurt niet vaak.