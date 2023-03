De grootste uitdaging is het einde van je bedrijf

Bedrijfsmakelaars cirkelen direct om je heen. Op het oog fantastische financiële aanbiedingen. Maar de paniek slaat toe. Je slaapt niet meer. Allerlei gedachten maken zich van je meester. Hoe? Wat? Zoveel geld! De uitdaging wordt alleen maar groter als je je plannen deelt met je partner. Nu kun je echt niet meer terug. Je besluit om te verkopen.

Althans, dat denk je. Maar de volgende nacht neemt het gedraai en gewoel alleen maar toe. Wil ik wel verkopen? Wat zullen mijn klanten ervan vinden? En, oh ja, als ik de komende jaren wil blijven meewerken, met wie krijg ik dan te maken? Werkt dat wel? HELP! Nu is er echte paniek.

Praktische vragen en twijfels

Vergelijk dit gevoel met elk ander einde, zoals een overlijden. Heb je niets van tevoren geregeld of besproken? Dan wordt de emotie van het afscheid vermengd met allerlei praktische vragen en twijfels. Daar komt dan ook nog de tijdsdruk bovenop… Een zorgvuldige voorbereiding, het goed overdenken en bespreken van het einde is dan zo veel waard.



Sta je voor een belangrijke beslissing? Dan ben je vaak geneigd om je emoties en intuïties over te slaan. We groeien in Nederland vooral op met ratio en daadkracht: ‘niet lullen, maar doen’. En dat is niet altijd makkelijk. Misschien herken je dat stemmetje achteraf: ik had toch beter naar mezelf moeten luisteren. Of advies moeten vragen toen het nog kon. Maar waren de beloofde gouden bergen zo hoog dat je de verleiding niet kon weerstaan. Terwijl je gevoel anders zei. Tja.

Echt belangrijke beslissingen niet alleen nemen

Gelukkig heb ik de afgelopen jaren geleerd écht belangrijke beslissingen niet alleen te nemen. Zowel privé als in mijn werk. Hoe waardevol zijn de mensen die mij ook andere perspectieven bieden!

Het gaat niet (alleen) over geld

Daarom is mijn advies: het verkopen van je bedrijf moet vooral niet over geld gaan. Of in ieder geval niet alleen. Overweeg dit besluit vanuit verschillende perspectieven en emoties, dat is zó belangrijk. Dit voorkomt verkeerde keuzes. En zorgt ervoor dat je achteraf niet alleen met een zak geld zit, maar ook met een nieuw perspectief, positieve energie en vooral: een goed gevoel.

En dan is deskundige begeleiding goud waard! Want je kunt het maar één keer doen. Net als bij een afscheid na een overlijden.

Geschreven door Rolf van der Beek (IntoVision) op verzoek van Monuta. Rolf is ondernemersbegeleider en heeft een eigen bureau op het gebied van strategie, leiderschaps- en teamontwikkeling.

