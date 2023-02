Dé vraagbaak voor intermediairs: 'Bedankt collega, je hebt goed geholpen'

Als deskaccountmanager weet ik als geen ander hoe fijn het is als je niét in een keuzemenu terechtkomt. En gewoon direct iemand aan de lijn krijgt. Een direct nummer, geen lange wachtrijen en vaak ook nog dezelfde persoon aan de lijn. Ik hoor het je denken: dat is inderdaad best bijzonder in deze tijd.

Wij maken het échte verschil

We zeggen weleens gekscherend als iemand vraagt waarom je zaken zou moeten doen met Monuta: ‘Heel simpel: u krijgt mij en mijn collega’s erbij!’ Daar zijn we best heel erg trots op. Onze afdeling bestaat uit een vast team van 6 deskaccountmanagers en 2 accountmanagers voor de buitendienst. We werken allemaal al langer dan 10 jaar bij dit bedrijf. Dat zegt wel genoeg. We hebben dus allemaal echt kennis van zaken. We kunnen eigenlijk altijd een antwoord geven. En zo niet? Dan zoeken we het uit en bellen we terug.

We kunnen eigenlijk altijd een antwoord geven. En zo niet? Dan zoeken we het uit en bellen we terug

Omdat we een vast team hebben, kennen we heel veel adviseurs. Dat maakt het voor veel mensen ook makkelijker om ons te bellen, als je er zelf even niet uitkomt. Goud waard in deze tijd. Je belt tenslotte ook voor dat snelle antwoord en gemak.

Bedankt collega!

Laatste belde een adviseur mij. Hij zat op dat moment aan tafel met een klant, maar deze klant had niet alle informatie bij zich. De adviseur kon op dat moment niet zo snel een bepaalde vraag beantwoorden. Eén belletje en ik kon de adviseur helpen. Hij kon direct verder. Later stuurde hij mij een berichtje: ‘Bedankt collega, je hebt me goed geholpen!’ Zo voelt het dan ook. Ik vind het bijzonder dat ze dat zeggen.

Intermediair is ontzettend waardevol

Natuurlijk, we gaan mee met onze tijd. Dus het directe kanaal is belangrijk voor ons. Maar het intermediair is minstens zo belangrijk. Want zij zijn degenen die klanten breed adviseren, dus ook over de financiering van uitvaartkosten. Wij hebben dan ook niet voor niets een hele afdeling speciaal voor het intermediair. Dat zegt genoeg toch?

Geerie Lieferink: 'Wij zijn dé vraagbaak voor intermediairs' Je kunt ons bellen of mailen met ál je vragen. Over van alles. Je wilt graag weten hoe je klant nou precies verzekerd is en we helpen je om een aanvraag in te dienen of een gezondheidsverklaring in te vullen. We zoeken uit hoe het zit met repatriëringskosten. Of we laten weten hoe je een kind bijschrijft. Natuurlijk is alles ook snel via ons extranet MonutaNet te regelen maar het persoonlijke contact is voor ons ook heel waardevol. We leggen producten uit, adviseren om de training ‘uitvaartadvies in de praktijk’ te volgen als je graag handvatten wilt om advieskosten uit te leggen. We doen eigenlijk alles wat te maken heeft met de financiering van uitvaartkosten.

