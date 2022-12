'Brothers in Arms'

Het is altijd even schakelen als zo’n onderwerp ineens op tafel komt. Sommige onderwerpen duw je vooruit. Onder het mom van ‘laten we het daar nu maar niet over hebben. Dat komt later wel, als het zover is’.

In dit geval realiseerden we ons dat het goed is om over je overlijden met elkaar te praten. Ook – of juist – tijdens zo’n etentje. Over de wensen die je hebt voor je uitvaart. Beetje gek is het wel dat het dan ook nog een goed gevoel geeft. Zo van: ‘wat fijn dat we het ook hier samen over kunnen hebben’. We voelden ons op dat moment heel erg verbonden met elkaar.

Wat fijn dat we het hier samen over kunnen hebben

Er moet altijd iets

Natuurlijk is het altijd goed om de tijd te nemen om over je toekomst na te denken en hierover met elkaar te praten. De meeste ondernemers die ik spreek en mag begeleiden vinden het erg lastig om hierin de juiste balans te vinden. Er moet altijd iets. Sterker nog, je vindt waarschijnlijk ook nog dat je 24/7 voor je klanten bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Niks mis mee. Maar als je daarmee jezelf voorbijloopt, dan klopt er iets niet.

Aan de slag met het stresskwadrant

Het helpt je als ondernemer om eens aan de slag te gaan met het Stresskwadrant van Steven Covey. Dit model laat zien dat je werkzaamheden kunt verdelen in zaken die belangrijk, onbelangrijk, urgent en niet urgent zijn. Niet verrassend is dat de meesten zich dagelijks bezighouden met zaken die belangrijk en urgent zijn. En niet met zaken die op dat moment niet urgent zijn. Zoals het plannen van je uitvaart. Logisch toch! Niet dus.

Het stresskwadrant van Steven Covey.

Wat houdt jou écht bezig?

Verdeel eens welke onderwerpen je bezighouden en je aandacht vragen in de stresskwadrant. Wat valt je op? Dit kan je veel inzicht geven! Je ontdekt hoogstwaarschijnlijk dat je geleefd wordt door onderwerpen van buitenaf. Door een ander. Ga daarom eens terug naar jezelf. Wat geeft jou inzicht om de juiste keuzes te maken? Waar denk jij over na? Wat vindt jíj́ belangrijk?

Het kan een eyeopener zijn

Dat moet je echt inplannen. Of het nu over je uitvaart gaat of over je onderneming. Maak voor deze onderwerpen iedere week ruimte in je agenda. Dit helpt je om je regelmatig bezig te houden met zaken die voor jou écht belangrijk zijn en níet urgent. Ga maar eens na hoeveel tijd je daaraan nu besteedt … Het kan een echte eyeopener zijn.

Ga samen in gesprek

Wie zijn jouw ‘Brothers in Arms’?

Ik weet wat mijn schoonvader met het nummer ‘Brothers in Arms’ bedoelde. Het gevoel van ‘samen’. Samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Het gevoel van verbonden te zijn. Met jezelf en met je omgeving. Om samen na te denken over het leven en de dood. En alles wat ertussen zit.

Dit is een blog van Rolf van der Beek (IntoVision) op verzoek van Monuta. Rolf is ondernemersbegeleider en heeft een eigen bureau op het gebied van strategie, leiderschaps- en teamontwikkeling.

Dit is een partnerbijdrage. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.