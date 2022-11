Het nut van een uitvaartverzekering - de praktijk

Monuta maakt geregeld korte video’s om het belang van een uitvaartverzekering te laten doordringen bij financieel adviseurs. Edwin Bisseling: “We hopen daarmee andere adviseurs inzicht te geven. Maar hoe kunnen we adviseurs nog beter overtuigen dat ze over uitvaartkosten moeten praten met hun klanten? We hebben daarom samen met uitvaartverzorger Guido Steennis een video gemaakt waarin hij vertelt wat zijn ervaringen zijn als iemand niet of onderverzekerd is.”

Uitvaartwensen aanpassen

Guido Steennis: “Soms moeten we echt met elkaar kijken of er wellicht wat eigen geld is voor een uitvaart, of je moet zelfs de uitvaartwensen aanpassen.”

Gelukkig ziet hij ook de andere kant mee: “Wat ik ook meemaak is dat mensen die weinig te besteden hebben, toch die koffietafel kunnen organiseren omdat ze voor een relatief klein bedrag verzekerd zijn voor een uitvaart.”

