Hét moment om na te denken over uitvaartkosten

Het leven is één groot avontuur. In welke fase je ook zit, never a dull moment! Pluk de dag! Ik hoor je denken: 'Nou nou, wat een enthousiasme. Dat valt wel wat mee, hoor.' Maar geloof me, het is maar net hoe je naar het leven kijkt.

Delen

Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta, deelt in deze blog welk moment je als adviseur aangrijpt om de financiering van uitvaartkosten onder de aandacht te brengen.

Wat heb je allemaal al meegemaakt?

Je bent eind 40 en je rijdt iedere dag dezelfde route naar je werk. Je eet minstens twee keer per week hetzelfde. En in het weekend ligt er altijd wel een klusje op je te wachten. Zo avontuurlijk zijn je dagen dus niet. Zo voelt het tenminste. Maar denk nu eens terug aan dat moment dat je eerste kind werd geboren. Of die eerste vakantie zonder je ouders. Het moment dat je je partner ontmoette. Ging samenwonen. Een huis kopen. Je hebt meer meegemaakt dan je misschien beseft. En kijk nu eens vooruit…

En wat ligt er nog voor je?

Wie weet mag je straks je kleinkinderen verwennen – en daarna gewoon lekker weer afleveren bij de ouders inclusief sugar high . Misschien ga je nog één – of misschien wel meerdere keren – verhuizen. Of je springt in het diepe en begint voor jezelf. Altijd al gewild. Nu is de tijd gekomen. En welke deuren openen allemaal voor jou als je kinderen straks uitgevlogen zijn? Er ligt nog een heel leven voor je.

Iedereen krijgt te maken met verschillende levensfases

Je beleeft mooie momenten, maar natuurlijk ook moeilijke momenten. Al deze fasen samen geven je leven diepgang. En ze hebben naast joie de vivre ook iets anders gemeen: de noodzaak om na te denken over je laatste belangrijke levensfase: overlijden. Klinkt zwaar? Dat is het soms ook. Maar het hoort bij het leven.

Daar komt jouw belangrijke taak om de hoek kijken, als adviseur.”

Grijp die momenten aan om na te denken over de dood

Daar komt jouw belangrijke taak om de hoek kijken, als adviseur: grijp die belangrijke – vaak ingrijpende - levensfasen van je klanten aan als hét moment om de financiering van de uitvaartkosten onder de aandacht te brengen. Om juist op dat moment ook daar over na te denken.

Bij het leven hoort een uitvaartverzekering

De geboorte van een kind brengt ouders vaak in een volwassen rol, waarbij ze verder denken dan alleen hun eigen behoeftes. Het afsluiten van een uitvaartverzekering kan dan een geruststelling zijn. Een huwelijk, de ultieme belofte om er voor elkaar te zijn, doet nadenken over wat er gebeurt als een van beide partners komt te overlijden. Hetzelfde geldt voor het kopen van een huis, of een eigen bedrijf starten. Een mijlpaal waarbij mensen vaak besluiten hun zaken goed te regelen. Ook dat is het moment om na te denken over een uitvaartverzekering. Voor jou een uitgelezen kans om hierover te adviseren.

Leef in het nu, regel het nu

Kortom, op deze ingrijpende momenten komt de realiteit van het leven, en daarmee ook de dood, naar voren. Hét moment om na te denken over een uitvaartverzekering. De enige verzekering waarvan je zeker weet dat je ‘m ooit nodig hebt.

Dit is een partnerbijdrage. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta .