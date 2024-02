Advies uitvaartfinanciering was in 2023 vaker onderwerp van gesprek

Jaarlijks brengt Monuta de advieskosten voor de financiering van uitvaarten in kaart. De gemiddelde advieskosten in 2023 zijn licht gestegen ten opzichte van de tarieven in 2022.

De stabilisatie van het gemiddelde adviesbedrag houdt inmiddels al zo’n vier jaar aan en ligt sinds 2020 net boven de 90 euro. Vorig jaar werd gemiddeld 94,91 euro gefactureerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger Monuta , die de tarieven over 2023 analyseerde.

Uitvaartfinanciering bespreekbaar maken

Voor een grote groep mensen is het financieren van een (onverwachte) uitvaart niet vanzelfsprekend. Monuta moedigt iedereen dan ook aan om na te denken over afscheidswensen en over de manier waarop je dat gaat betalen als het eenmaal zover is. In een adviesgesprek is het dan ook een essentieel onderdeel van het gesprek, zegt Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta.

Hij refereert aan een onderzoek van september vorig jaar, dat Marketresponse in opdracht van Monuta uitvoerde onder 1.864 Nederlanders van 18 jaar en ouder: “Acht op de tien Nederlanders praat nauwelijks of nooit over afscheidswensen. De belangrijkste reden om het juist wél te bespreken, is om nabestaanden niet met vragen of zorgen achter te laten, zodat zij tijd en ruimte hebben voor rouw en verdriet. Dat gaat natuurlijk ook over het financieel afhandelen van een uitvaart. Een financieel adviseur kan een belangrijke rol spelen door het onderwerp in een adviesgesprek aan te kaarten.”

Het afgelopen jaar liet de omzetgroei van Monuta voor afgesloten uitvaartverzekeringen via intermediairs zien dat zij dat inderdaad vaker gedaan hebben. De verlaagde premie voor 2023 bood daar een mooie ingang voor. Per 1 januari 2024 heeft Monuta haar premie wederom kunnen verlagen.

