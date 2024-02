Van hypotheek tot uitvaart

"Ik kan er met m'n pet niet bij. De hypotheekadviseur praat met zijn klanten wel over schone lucht in huis en de mogelijke besparingen met zonnepanelen, maar niet over een uitvaart. Hoe kan dat toch?"

Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta , deelt waarom het zo belangrijk is om een uitvaartverzekering mee te nemen in een hypotheekadviesgesprek.



"Begrijp me niet verkeerd, zonnepanelen, schone lucht, het zijn belangrijke onderwerpen. Net zoals het meefinancieren van de nieuwe tuin, het tuinhuis of die lang gewenste uitbouw. ‘Want dan hebben de kinderen straks een eigen plek als ze groter worden’. Maar waarom blijft dan juist die ene gebeurtenis die uiteindelijk de meeste impact heeft in ons leven, dan toch nog onbesproken? Ik vind het onbegrijpelijk.

Je moet verder denken

Als adviseur heb je het met je klanten over financiële risico’s. Je weet precies waar je de beste hypotheek met de laagste rente kunt vinden, daar zit jouw toegevoegde waarde. Maar je moet verder denken. Starters op de woningmarkt – als ze al een huis kunnen vinden en betalen – hebben geen of een (te) kleine financiële buffer. Maar ook klanten die een hypotheek willen of moeten oversluiten hebben vaak hoge maandlasten met weinig ruimte om te sparen.

De impact en het emotionele verdriet van een overlijden in deze levensfase is natuurlijk enorm.” — Ruud van der Wal

Dubbel verdriet

Helaas overlijdt niet iedereen op een respectabele gezegende leeftijd. Vorig jaar overleden er 1.593 mensen tussen de 25 en 40 jaar. Dat is een leeftijd waarop je vaak net je eerste eigen woning hebt gekocht en veel mensen een gezin (uit)bouwen. De impact en het emotionele verdriet van een overlijden in deze levensfase is natuurlijk enorm. Komen hier dan ook nog financiële zorgen bij omdat de nabestaanden de uitvaartkosten niet binnen een paar dagen kunnen ophoesten? Dan is het verdriet nog zwaarder.

Wat cijfers op een rij In 2022 overleden in totaal 170.112 mensen

Hiervan vielen 21.990 mensen onder de 65 jaar

95.139 mensen waren 80 jaar of ouder

Er stierven 52.983 mensen tussen de 65 en 80 jaar Deze cijfers – en meer – vind je op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Na gedane arbeid is het goed rusten’

Als adviseur kun jij dit laatste voorkomen door simpelweg in jouw gesprekken ook het onderwerp overlijden te bespreken. Ik zeg ‘simpelweg’, maar simpel of leuk is het natuurlijk lang niet altijd. Zeker niet ten opzichte van het verwachtingsvolle vooruitzicht van een nieuw huis. Maar voor vele (aanstaande) huisbezitters is dit wel echt nodig.

Niet iedereen heeft een spaarpotje

Want helaas hebben heel veel mensen niet genoeg spaargeld om de gewenste uitvaart te betalen. Dit blijkt uit onderzoek en uit ervaringen van de uitvaartverzorgers van Monuta. Dan moeten mensen soms vervelende keuzes maken en kunnen zij niet altijd alle wensen van de overledene en de geliefden invullen. Of misschien erger: mensen starten een crowdfunding-actie om maar voldoende geld te hebben.

Dit kun je voorkomen met een uitvaartverzekering. En door ervoor te zorgen dat deze tijdens de looptijd passend blijft. Beste hypotheekadviseur, je klanten zullen je hiervoor dankbaar zijn."

