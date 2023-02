Geen stijging in advieskosten uitvaartfinanciering (en dat is best opvallend)

Jaarlijks brengt Monuta de advieskosten voor de financiering van uitvaartkosten in kaart. Opvallend is dat de gemiddelde advieskosten in 2022 nagenoeg gelijk blijven aan de tarieven in 2021, terwijl veel diensten en producten in ons land een flinke prijsstijging laten zien.