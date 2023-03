100 jaar afscheid, 100 jaar Monuta (ontroerend verhaal 100-jarige Greetje)

Monuta bestaat 100 jaar op 23 oktober. "En daar zijn we heel trots op. Trots omdat we al 100 jaar voor heel veel mensen hun afscheid hebben mogen verzorgen. Onze missie is in al die jaren niet veranderd: voor íedereen een afscheid met een goed gevoel. Dat is waar wij sinds onze oprichting voor staan", vertelt Ruud van der Wal van Monuta. De uitvaarten en rituelen zijn in die 100 jaar wél veranderd. Monuta maakt een mooie video over de ontwikkelingen.