Volmacht de mist in met uitleg; verbrand gereedschap zeiljacht toch vergoed

Een man wiens zeiljacht is afgebrand, krijgt het gereedschap dat daar aanwezig was toch vergoed. De in boten gespecialiseerde volmacht waar de klant een pleziervaartuigverzekering had afgesloten, wees de claim af. Eenmaal bij Kifid kon de tussenpersoon de uitzondering op de dekking niet goed uitleggen.