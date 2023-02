Ed Bruinen (NN): 'De aanjager van ons datagedreven programma is de groeiende informatievraag'

Het team van Bruinen is verantwoordelijk voor alle jaarrekeningen en DNB-rapportages van zestig Nederlandse entiteiten van NN. Dat zijn de verzekeringsbedrijven, maar ook holdings, vastgoed- en andere bv’s: de klanten van Statutory Reporting. Bruinen is zijn loopbaan in 1991 bij Deloitte begonnen in de externe audit. Nu zit hij aan de andere kant van de tafel. Maar wat blijft zijn de deadlines, de samenwerking met de klant én het sparren met externe auditors.

“Mijn team levert altijd binnen de deadlines. Verder willen we blije interne klanten en de goedkeurende accountantsverklaringen. Wij managen het hele proces ernaartoe. Dat betekent schakelen met alle partijen in de keten. Zeker als er iets gebeurt. Denk aan de grote overstromingen in Limburg en België in 2021. Dat ging om tientallen miljoenen euro’s schade. Wat zijn de gevolgen voor de jaarrekening van het schadebedrijf? Dat moet je allemaal met NN Schade bespreken. Én de verhaallijn uitleggen richting de externe accountant. Dat zijn de leuke dingen van het vak.”

Privé-werkbalans, ook in rapportagetijd

Tijdige jaarrapportages zijn een hele uitdaging als je verantwoordelijk bent voor zestig bedrijfsonderdelen. Werkweken van 80 uur? “Nee. Natuurlijk geven wij ook gas bij, maar dankzij onze automatiseringsgraad blijven werk en privé in balans.” Dat betekent voor Bruinen: blijven trainen en competities spelen. Want hij is een fanatiek tafeltennisser. Ook schaakt hij graag en hij geniet met zijn vrouw van het leven.

Minder reistijd dankzij hybride werken verlaagt de werkdruk ook, maar: “Wij zoeken wel het persoonlijke contact voor de verbinding. Daarom zijn wij altijd op maandag met het hele team op kantoor. Ook houden we elke dag een stand-up.” Het internationaal diverse team telt 15 reportingspecialisten. “Van jonge moeders tot mensen met jarenlange ervaring.”

Interessanter werk dankzij automatisering

De hoge automatiseringsgraad is mede aangejaagd door IFRS17, de nieuwe verslagleggingsstandaard voor verzekeringscontracten. “Een aantal verzekeraars heeft ervoor gekozen om IFRS17 sec als geïsoleerd onderwerp te implementeren. Bij ons is IFRS17 een van de drivers onder het Overall Finance Improvement Programme.

De buitenwereld vraagt heel veel gedetailleerde informatie op - dat kun je niet meer in Excel knutselen

“Hiervoor hebben we een groot datawarehouse neergezet. Wij willen namelijk een datagedreven organisatie worden. De buitenwereld – dat kunnen investeerders zijn, of de toezichthouders – vraagt heel veel gedetailleerde informatie op. Dat kun je niet meer in Excel knutselen. Je wordt gedwongen naar een hoger automatiseringsniveau. Je moet altijd bij alle data kunnen, zodat rapporteren een kwestie wordt van ‘slicen en dicen’.

“Daarvoor moet je onder de motorkap alle aanleveringsprocessen goed organiseren, standaardiseren en optimaliseren. De stip op de horizon is dat we als Reporting nauwelijks meer bezig zijn met het managen van datastromen. En vooral bezig zijn met rapporteren, adviseren, met de klant aan tafel zitten om de rapportages te bespreken.

“Het leuke van NN is, dat je onderdeel bent van zulke verandertrajecten. Hoe ga je daar in een complexe organisatie als NN invulling aan geven? Dan kom je snel tot de conclusie dat je dat niet in je eentje redt. Je hebt de mensen voor en achter je in die hele lange rapportageketen nodig om je doelstellingen te realiseren. Naast een hele goede achtergrond in finance, moet je bij ons goed kunnen communiceren en samenwerken met heel verschillende mensen. Van IT’ers en actuarissen tot managers van bedrijfsonderdelen. Ownership is daarbij onmisbaar, want je zorgt dat je doelstellingen worden behaald.”

Verandercapaciteit cruciaal

De verandercapaciteit is heel belangrijk, omdat de regelgeving steeds weer nieuwe eisen stelt. “Er is een continue veranderkalender. Internationale spelregels voor IFRS, Solvency II en DNB- en ECB-rapportages wijzigen regelmatig. Die moet je als team tijdig implementeren in je processen, systemen, data en rapportages.” En dankzij steeds betere processen kunnen ook recent door NN overgenomen bedrijven steeds sneller worden geïntegreerd.

“We kijken samen voortdurend hoe je dingen beter kan doen. En dankzij die focus worden onze mensen erkend en herkend als specialisten. Ze worden gebeld met vragen en krijgen complimenten. Dat genereert heel veel arbeidsvreugde!”

Groeikansen en zelf sturen

Voor ambitieuze, hoogopgeleide mensen zijn er altijd nieuwe uitdagingen. “Bij kleinere bedrijven kun je in heel korte tijd hoofd finance worden. Maar je komt erachter dat er verder geen groei is. Bij NN kun je horizontaal, verticaal en in heel veel landen verder groeien. Je moet wel initiatief nemen. Wij faciliteren veel, maar je moet je ontwikkeling ook zelf sturen!”

