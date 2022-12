Samy Saleh (NN): 'De drijvende kracht achter mijn carrière is mijn vader'

‘De drijvende motor achter mijn studie en carrière is zonder twijfel mijn vader. Hij motiveert mij, maar kan ook kritisch zijn. Hij heeft me gestimuleerd om te blijven investeren in mezelf. Mijn vader heeft in verschillende landen gewoond, waardoor hij zich vaak heeft moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur en situatie. Het lukte hem in de jaren ’70 om te gaan studeren. Hij zegt vaak: ‘Het leven zit niet altijd mee, er zijn altijd hobbels op de weg, maar je moet blijven proberen de kracht te vinden om door te gaan.’

Dankzij hem begrijp ik hoe waardevol het is – of noodzakelijk zelfs – om je leven lang jezelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren

‘Mijn vader is een grote bron van inspiratie, zijn levenslessen hebben mij geholpen in mijn ontwikkeling. Dankzij hem begrijp ik hoe waardevol het is – of noodzakelijk zelfs – om je leven lang jezelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Bij NN krijg ik daar de ruimte voor. Zo volg ik naast mijn baan momenteel een master Investment Management aan de VU Amsterdam.’

Van observeren vanaf de zijlijn tot aanvoeren en stimuleren

‘Voetbal is al van kinds af aan mijn grote passie. Het heeft me leren samenwerken, communiceren, winnen, maar ook verliezen en met tegenslagen om te kunnen gaan. Ik ben binnen een team degene die verbindt. Als middenvelder houd ik het overzicht en heb ik overtuigingskracht.

Mijn voetbalkwaliteiten komen op werk ook goed van pas. Als Compliance Officer breng ik verschillende partijen en belangen bij elkaar, geef ik adviezen en daarmee help ik mensen op het juiste spoor. Dat begint met observeren vanaf de zijlijn en het eindigt bij een goed resultaat voor alle partijen die erbij zijn betrokken. Het sporten met een gevarieerde groep mensen heeft mij geleerd om met veel verschillende karakters om te kunnen gaan. Door middel van communicatie én goed luisteren probeer ik te zorgen dat we samen streven naar hetzelfde doel.’

Het belang van ethiek in financiële dienstverlening

‘Compliance is als vakgebied hard gegroeid de laatste jaren. Vanwege de maatschappelijke rol van financiële dienstverleners kregen zij na de kredietcrisis meer en scherpere regels opgelegd. Daarmee ontstond logischerwijs ook de noodzaak om toe te zien op en helpen met naleving van wet- en regelgeving. Ik studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit ten tijde van de financiële crisis en nam me toen voor een bijdrage te leveren aan het herstellen en voorkomen van nog zo’n dergelijke crisis. Na het afronden van mijn studie kreeg ik een tijdelijke opdracht bij NN waarbij ik verantwoordelijk was voor de monitoring op de hersteladviezen van beleggingsverzekeringen.

Daarna heb ik drie jaar op de afdeling Marktmisbruik gewerkt bij Rabobank. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in Compliance, ethiek en de gedragsmatige kant van financiële dienstverlening. Het bestrijden en voorkomen van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie is mijn specialiteit geworden.’

Bewustzijn creëren en risico’s inzien

‘Mijn toch wel oranje hart heeft ervoor gezorgd dat ik weer terugging naar NN. Sinds 2018 werk ik als Compliance Officer binnen Corporate Compliance. Ik houd me bezig met het monitoren en creëren van bewustzijn met betrekking tot de NN Insider Regeling: de Personal Trading Standard. Deze regeling geeft weer hoe medewerkers van NN moeten omgaan met voorwetenschap en welke verplichtingen hieruit voortvloeien.

Mijn doel is volbracht als iedereen de “spelregels” kent rondom het voorkomen van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie en zich bewust is van de risico’s

In mijn functie draait alles om het creëren van bewustzijn: zorgen dat mensen de bedrijfsrisico’s kennen die horen bij het privé-handelen in financiële instrumenten. Ook help ik met het opstellen en implementeren van beleid rond privétransacties in financiële instrumenten voor Insiders. Mijn doel is volbracht als het mij en mijn team het lukt om ervoor te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf de “spelregels” kent rondom het voorkomen van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie en zich bewust is van de risico’s. Het grootste goed is om als organisatie hierin met elkaar als team op te treden. Daar heeft de hele organisatie en zelfs de samenleving belang bij!’

