DAS schiet tekort bij geschil over ontslagvergoeding en moet dokken

Een werknemer deed in verband met een ontslag een beroep op haar verzekeringsmaatschappij, die de uitvoering van de rechtsbijstand uit handen gaf aan DAS Rechtsbijstand. Ze was niet tevreden over die rechtsbijstand. Terecht, volgens Kifid. DAS had bij de kantonrechter voor meer ankers moeten gaan liggen. Kifid schat in dat de werkgever dan met een substantieel hoger schikkingsvoorstel zou zijn gekomen. DAS Rechtsbijstand moet het verschil dan ook vergoeden.