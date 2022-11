Bestel het AMjaarboek 2022; nog tot 1 december met korting

Elk jaar publiceert AM het jaarboek dat in de tweede helft van december verschijnt. Bestellen is nu mogelijk bij voorinschrijving. Tot 1 december geldt een actietarief.

Naslagwerk met alle feiten over de branche

Het AMjaarboek is een naslagwerk met alle belangrijke feiten en cijfers over de verzekeringsbranche. De top 100 intermediairbedrijven, die eind november bekendgemaakt is op AMweb, staat ook in het jaarboek. Verder bevat het boek een overzicht van de marktaandelen van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, de (technische) resultaten en solvabiliteitscijfers van alle individuele maatschappijen en veel achtergrondinformatie.

Jaarboek bestellen? Tot 1 december geldt een actietarief!

Boek is hulpmiddel

Het AMjaarboek is bedoeld voor onder anderen functionarissen die werken bij verzekeraars en intermediairs, accountants, makelaars en bankiers.