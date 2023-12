AMjaarboek 2023 rolt van drukpers

Het AMjaarboek 2023 is deze week van de drukpers gerold. Vanaf vandaag is het boek met daarin het complete overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt leverbaar.

Jaarlijks in december publiceert AM het jaarboek met daarin elk marktsegment gedetailleerd uitgewerkt en in perspectief gezet door de redactie van AM. Auteur Rob van de Laar heeft hiervoor onder meer alle premiegegevens verzameld van de Nederlandse verzekeraars die hun financiële jaarresultaten moeten aanleveren bij toezichthouder DNB. Het boek biedt op brancheniveau inzicht in omzet en resultaten: wie zijn de grootste marktpartijen en wat hun resultaten zijn.

Belangrijkste cijfers en feiten

Het AMjaarboek is een naslagwerk in boekvorm en bevat de belangrijkste cijfers en feiten van de verzekeringsbranche per deelmarkt. De top 100 intermediairbedrijven , die in november bekendgemaakt is, staat ook in het jaarboek. Verder bevat het boek een overzicht van de marktaandelen van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, de (technische) resultaten en solvabiliteitscijfers van alle individuele maatschappijen en veel achtergrondinformatie.