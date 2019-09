Niet meer zonder visum naar Nieuw-Zeeland vanaf 1 oktober 2019

De overheid van Nieuw-Zeeland besloot eerder dit jaar om per 1 oktober 2019 een visum in te voeren. Weinig reizigers blijken hier echter van op de hoogte. En hoe zit het met verzekeren? Tijd voor een update.

Waar voor elke reis geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is, geldt dit voor een gepland bezoek aan Nieuw-Zeeland des te meer. We staan namelijk aan de vooravond van verandering; binnenkort is ‘vrij’ reizen naar Nieuw-Zeeland niet meer mogelijk.

Visum Nieuw-Zeeland verplicht

Dat heeft alles te maken met het besluit dat de Nieuw-Zeelandse overheid eerder dit jaar heeft genomen om in navolging van buurland Australië ook een visumplicht te introduceren. Hoewel de deadline met rasse schreden nadert, blijken veel reizigers hier echter (nog) niet van op de hoogte. Net zo min als van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een visum ook toegekend te krijgen.

Per 1 oktober 2019

Buitenlandse bezoekers kunnen nu nog tot 1 oktober 2019 zonder visum naar Nieuw-Zeeland reizen voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Daarna is het niet meer mogelijk om als buitenlandse reiziger visumvrij op vakantie noch op zakenreis te gaan naar Nieuw-Zeeland. Vanaf die datum treedt de visumplicht in werking, waar alleen houders van een Australisch paspoort van zijn vrijgesteld.

Alle overige buitenlandse vakantiegangers en zakenreizigers hebben vanaf 1 oktober dus een visum voor Nieuw-Zeeland nodig. Dat geldt voor zowel de aankomst per vliegtuig als ook per boot (Nieuw-Zeeland is een favoriete bestemming om per cruiseschip te ontdekken).

Elektronisch visum Nieuw-Zeeland

Een visum aanvragen gaat eenvoudig en snel online. Het is tevens ook de goedkoopste manier om aan de visumplicht te voldoen. Het aanvragen van een NZeTA – wat staat voor New Zealand electronic Travel Authority – is een elektronische reisvergunning. Hiervoor is het opsturen van een paspoort naar de ambassade voor ‘de stempel’ dan ook niet vereist. Zodra de NZeTA door de immigratiedienst in Nieuw-Zeeland is goedgekeurd en toegekend, wordt deze digitaal aan het paspoort gekoppeld. Vervolgens wordt het visum per –email naar de reiziger toegezonden.

Levertijd NZeTA

De levertijd voor een NZeTA bedraagt bij een normale aanvraag vijf werkdagen. In geval van een spoedaanvraag, wat tegen een geringe toeslag ook tot de mogelijkheden behoort, is een toegekend visum in de meeste gevallen al binnen een uur al geregeld.

Voorwaarden visum Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse immigratiedienst kent alleen een NZeTA toe wanneer aan alle visumvoorwaarden wordt voldaan.

De belangrijkste van de basisvereisten zijn het hebben van een geldig paspoort dat nog minimaal 3 maanden geldig is na (gepland) vertrek uit Nieuw-Zeeland en het bezit van een retour- of doorreisticket.

Daarnaast worden er aan de reiziger een aantal specifieke voorwaarden gesteld met betrekking tot financiën, veiligheid en gezondheid:

Hij/zij moet bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken om de tijd van verblijf te bekostigen;

Hij/zij mag niet in dienst treden bij een organisatie in Nieuw-Zeeland; niet voor betaald werk, noch voor vrijwilligerswerk;

Hij/zij mag geen strafblad hebben of risico vormen voor de openbare veiligheid;

Hij/zij mag nooit eerder de visumregels hebben geschonden, voor welk land dan ook;

Hij/zij mag geen ernstige, overdraagbare ziektes hebben of grote medische problemen verwachten – voor zover hem/haar bekend.

Verzekerd in Nieuw-Zeeland

Op deze plaats behoeft, naast weet van de aanstaande visumplicht en kennis over de visumvoorwaarden, ook het verzekeringsaspect bij een reis naar Nieuw-Zeeland aandacht. Nederlandse handels- en vakantiereizigers krijgen eventuele medische behandelingen in Nieuw-Zeeland in principe vergoed via hun (verplichte) zorgverzekering in Nederland. In principe, want de medische kosten worden enkel vergoed op basis van de in Nederland geldende tarieven voor de medische behandeling in kwestie.

Anders gezegd, wat betreft kosten van medische behandelingen die in Nieuw-Zeeland hoger zijn dan in Nederland zijn reizigers onderverzekerd, omdat de meerkosten niet door de Nederlandse zorgverzekeraar worden vergoed. Om dergelijke extra problemen en tegenslag te voorkomen doen reizigers er goed aan ook een reisverzekering af te sluiten. Op die manier zijn de financiële risico’s in ieder geval afgedekt en worden alle gemaakte kosten voor medische behandeling in Nieuw-Zeeland volledig vergoed.

Visum Nieuw-Zeeland niet vergeten

Een bijkomend verzekeringspunt heeft betrekking op de visumaanvraag zelf. Zoals al gezegd blijken veel mensen er nauwelijks van op de hoogte dat ze per 1 oktober een visum nodig hebben voor Nieuw-Zeeland. Dat kan, behalve dat een welverdiende vakantie volledig in de soep loopt, ook leiden tot financiële gevolgen. Zelfs voor mensen met een reisverzekering, want als een visum voor Nieuw-Zeeland niet (vergeten) of te laat wordt aangevraagd, zijn de kosten voor reis en logies voor eigen rekening.

Een reisverzekering dekt deze kosten alleen wanneer door onvoorziene omstandigheden een visum niet wordt toegekend. Voorkom dus problemen en vraag op tijd een visum voor Nieuw-Zeeland aan, het is zo 1 oktober…

Dit artikel is gesponsord door VisumBuitenland.nl