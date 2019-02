Woekerpolisgedupeerde krijgt tien keer hogere vergoeding

De gedupeerde werd vertegenwoordigd door claimorganisatie Wakkerpolis, dat stelt dat het gaat om een belangrijke overwinning met mogelijk bredere consequenties. “Er staat heel duidelijk in de uitspraak dat verzekeraars destijds verplicht waren om een tabel met de leeftijdsafhankelijke overlijdensrisicotarieven te communiceren”, licht Bert Jan Tiesinga van Wakkerpolis toe in gesprek met am. “Dat speelt bij heel veel polissen met een overlijdensrisicoverzekering en het hefboomeffect. Dat is bij veel hypotheek- en pensioenpolissen het geval.”

Wakkerpolis schat in dat de uitspraak van het Kifid toe valt te passen op ongeveer 500.000 polissen, met een gemiddelde schade van € 8.000 tot € 10.000. Het maakt volgens Wakkerpolis-advocaat Adriaan de Gier niet uit of de polis al is beëindigd of nog loopt, iedere gedupeerde kan nog aanspraak maken op de vergoeding. De norm die het Kifid hier neerlegt is volgens Wakkerpolis ook toepaspaar op alle beleggingsverzekeringen van Achmea, Nationale-Nederlanden en ASR (Waerdye) met een hypotheek- of pensioenvoorziening.

Update: De uitspraken staan inmiddels ook online en zijn via deze link te vinden.