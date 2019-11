‘Juist de lokale adviseur is onmisbaar in de zakelijke markt’

In de zakelijke markt speelt de lokale adviseur een belangrijke rol, vindt serviceprovider VKG. Die zorgt voor trouwe en rendabele klanten, zegt directievoorzitter Tom van der Geer. VKG werkt daarom aan diverse initiatieven om de positie van de adviseur in de markt te versterken.

Hoe zien jullie de rol van intermediairs in de toekomst?

“De kansen van de regionale adviseur op de zakelijke markt worden steeds groter. Wij zien die adviseur echt als de lokale held die zijn klanten rust geeft. Hij kent zijn werkgebied en zijn relaties en heeft face to face contact met zijn klant. Daardoor creëert hij trouwe relaties en rendabele klanten. Voor hen kan hij de juiste oplossingen zoeken en voor de verzekeraar biedt hij stabiliteit en continuïteit. Dat zorgt weer voor goede verzekeringstechnische resultaten en tevreden klanten.”

Juist in de zakelijke markt brengt een lokale adviseur meerwaarde, zegt Van der Geer. “Die kent een bedrijf goed en komt daar zelf over de vloer. Daardoor kun je als intermediair ook beter adviseren over bijvoorbeeld preventie. En een lokale adviseur heeft meestal de focus op de lange termijn. Die durft ook ‘nee’ te zeggen tegen een klant als hij ziet dat de beveiliging niet op orde is.”

In het eerste halfjaar hebben we 14 kantoren bij de financiering geholpen

VKG ondersteunt kantoren als zij regionaal overnames willen doen om te kunnen groeien. “In het eerste halfjaar hebben we 14 kantoren bij de financiering geholpen”, zegt Van der Geer. Net als bij verzekeraars zie je ook bij het intermediair een tendens van samengaan en groei. Als wij daarin kunnen helpen, doen we dat graag.”

Het inventariseren van de risico’s die bedrijven lopen is een belangrijk vertrekpunt voor het advies van de adviseur. Zonder goede risico-inventarisatie weet je immers niet of je je moet verzekeren en zo ja, voor welke risico’s. Ook daarin ondersteunt VKG, geeft Van der Geer aan. “We werken samen met diverse aanbieders voor risico-inventarisatiesoftware en bijbehorende begeleiding.”

Welke trends zien jullie op jullie vakgebied?

“De ontwikkelingen op de zakelijke markt hebben de positie van VKG als serviceprovider en beursmakelaar versterkt. Een aantal verzekeraars maakt een terugtrekkende beweging uit de zakelijke risico’s. Dat zorgt voor veel reuring in de markt, maar ook voor een enorme groei in ons beurskanaal. Wij willen altijd een oplossing vinden voor de klant. Binnen onze volmachtaanstellingen en het provinciale kanaal wordt dat wel wat moeilijker. Tegenwoordig vinden we daarom vaker op de beurs alsnog een oplossing.”

Hoe gaan jullie in 2020 het verschil maken?

“We zorgen voor verbeteringen in het aanbod op de zakelijke markt. Daarin zaten wel wat hiaten. We hebben daarom producten ontwikkeld daar waar de markt dat laat liggen. Onze VKG Bouw Polis is daar een heel mooi voorbeeld van. Daarmee ontsluiten we een deel van de CAR-markt waar adviseurs geen toegang toe hadden.”

Recentelijk kwam VKG met de BedrijvenOpvangPolis. “Het is een online offertemodule waarin de adviseur meer dan 100 producten van 10 risicodragers kan combineren tot een maatwerkpolis”, zegt Van der Geer. Een complete offerte opmaken, inclusief acceptatie- en slotvragen, duurt bij de BedrijvenOpvangPolis maar een paar minuten. “De samenleving wordt steeds ingewikkelder en bedrijven gaan onderling steeds meer verschillen. Voor een goed advies heb je dus een zeer breed aanbod nodig, maar ook de flexibiliteit om dekkingen van verschillende risicodragers te kunnen combineren.”

In het nieuwe product kan de adviseur alles kwijt wat niet heel afwijkend is, geeft Van der Geer aan. “En is er wel een afwijkend risico, dan hebben we een desk voor maatwerkoffertes. Er is altijd een oplossing via VKG. Wij bieden de zakelijk adviseur de mogelijkheid om via één aanspreekpunt vrijwel alles te regelen voor zijn zakelijke klant.”

