Emissievrij maar kostbaar bouwmaterieel nog lang niet meteen verzekerd

Vroeger of later, maar uiterlijk per 2035 moeten alle bouwmachines op elektriciteit werken. Maar veel vragen liggen nog open over de verzekerbaarheid en de risico's van de kostbare apparaten. In de branche handelt ieder voor zich, samenwerking blijft nog uit. "Voor meer duidelijkheid, is het wachten op het eerste grote ongeluk met bouwmachines."