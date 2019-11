De rol van inkomensadviseur 2.0

Wat drijft onze adviseurs? Felison is curious en kijkt met open vizier naar nieuwe mogelijkheden. De rol van inkomensadviseur gaat drastisch veranderen. Dienstverlening gaat steeds meer het verschil maken. Het analyseren van data, gecombineerd met het bieden van HR-deskundige, re-integratie en juridische oplossingen, zorgen ervoor dat u als inkomensadviseur 2.0 nog meer kunt betekenen voor de werkgever.

De geslaagde am:dag 2019 met als thema ‘I am: curious’ geeft weer nieuwe energie voor het komend jaar. Maurice van Schie van Felison Assuradeuren blikt hier vooruit en neemt u mee in hun plannen.

Wat is voor uw bedrijf de grootste uitdaging in 2020?

“De Nederlandse verzekeringsmarkt wordt smaller door overnames en de keuzes welke men maakt. Felison gaat daarom in 2020 nieuwe samenwerkingen met buitenlandse verzekeraars aankondigen. Ook zullen wij met buitenlandse verzekeraars meer maatwerk gaan leveren, waardoor wij nog beter voldoen aan de wensen van onze adviseurs. Gemak leveren staat voorop. Op deze wijze wordt het voor de adviseur nog eenvoudiger om een totaalbeeld in prijs en kwaliteit voor de collectieve inkomensmarkt te ontvangen. Zo kan de adviseur optimaal gebruikmaken van zijn beschikbare uren.”

Hoe ziet u de rol van verzekeringsmaatschappijen in de toekomst?

“Wat verwacht de werkgever van zijn adviseur in het kader van advies op inkomensvraagstukken? Wij merken dat werkgevers ondersteuning nodig hebben op het gebied van verminderen of voorkomen van verzuim. De dienstverlening heeft daarom niet meer alleen te maken met verzekeringen. Adviseurs geven aan meer behoefte te hebben aan een goed netwerk van dienstverleners. Dit netwerk willen zij actiever inzetten om samen met de werkgever een concreet een Plan van Aanpak op te tuigen.”

“Door deze aanpak en het inzichtelijk maken van de indirecte verzuimkosten en overige data, zal de rol van de adviseur in de toekomst een combinatie van verzekerings- en bedrijfsadviseur worden. Bij deze nieuwe rol hoort ook een ander verdienmodel. Middelgrote werknemers zullen bereid zijn om hierin mee te gaan omdat ze de toegevoegde waarde van de rol van inkomensadviseur 2.0 inzien.”

Hoe gaat uw organisatie in 2020 het verschil maken?

“Gezond krijgen, gezond blijven!” wordt het thema voor de Inkomensadviseur 2.0. Naast de al zeer uitgebreide data dat beschikbaar is voor iedere werkgever, zullen wij signaleringen richting onze adviseurs uitzetten. Denk hierbij aan een melding wanneer het verzuimpercentage of -frequentie van de werkgever boven het gemiddelde ligt of een melding wanneer de werkgever een actie niet tijdig uitvoert. Daarnaast tuigen wij een breed netwerk van dienstverleners op. Van HR-deskundige, Re-integratie en juridische oplossingen, verzuimapplicatie, salariskoppelingen tot hulp bij het voeren van verzuimgesprekken.”

