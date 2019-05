TJIP: met Innovatie Lab echt disruptief zijn

Het Innovatie Lab van TJIP staat partijen bij in het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en platforms die gericht zijn op de toekomst. De werkwijze die het bedrijf nastreeft met het Lab verschilt van die van andere partijen.

“Wij kiezen ervoor om vooral ook externe partijen uit te nodigen en uit te dagen om samen met ons in dit Lab te brainstormen over mogelijke innovaties en samen te ontdekken of ideeën levensvatbaar zijn”, zeggen Kees Haverkamp (Head of Innovations) en Wessel Heikens (Business Development).

“Het blijft hierbij niet alleen hangen in een technische brainstorm; we worden er juist enthousiast van als we mee kunnen denken vanaf de tekentafel, ook bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Hoewel wij van origine een IT-leverancier zijn, hebben wij op dit vlak namelijk een schat aan kennis en ervaring in huis.”

Opzetten Lab

Het idee voor het opzetten van een Innovatie Lab is ontstaan na de samensmelting van TJIP en Newest Industry. “TJIP heeft altijd bekendgestaan als een betrouwbare en degelijke IT-leverancier. Newest Industry, waarvan Kees de oprichter is, heeft een fris en hip imago en ontwikkelt vooral de voorkant van platforms, waar TJIP veel meer op de techniek aan de achterkant zit.

'Door veel te delen, krijg je ook veel terug'

Beide organisaties hebben ook uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van businessconcepten op basis van platforms. Door de overname van Newest Industry ontstond een hele sterke samenwerking, die tot uiting komt in ons Innovatie Lab”, zegt Heikens.

Buzzwoord

“Zo’n Innovatie Lab is natuurlijk best een buzzwoord in de financiële dienstverlening. Veel partijen schrikken er echter nog voor terug om in een vroeg stadium met ideeën een IT-bedrijf te benaderen. Want wat voor kosten komen daarbij kijken? Met ons Lab willen we juist laagdrempelig toegang bieden aan partijen die met ons willen sparren over gave ideeën. Innoveren kan alleen zonder beperkingen. Daarom verwaarlozen we facturable uren als we zo’n traject starten. Hierdoor hoeven projecten in ons Lab dus ook niet per se te slagen. Normaal doe je vooraf een onderzoek naar de technische haalbaarheid. Nu is dat gewoon onderdeel van het project”, zegt Heikens.

“Een tweede aspect is dat wij nu vaak in een vroeger stadium strategisch partner worden voor marktpartijen, waarbij IT-consultancy steeds belangrijker wordt. Daar zit een groeiende behoefte aan kennis en ervaring die wij in huis hebben”, vult Haverkamp aan.

Werkwijze

In het Lab snijdt het mes aan twee kanten. “Binnen onze organisatie ontstaan regelmatig ideeën die wij aandacht geven en uitwerken in ons Innovatie Lab. Daarnaast worden marktpartijen getriggerd om contact te zoeken en zien we steeds vaker mooie cocreaties ontstaan die van buitenaf komen.

We werken op basis van zogenoemde design sprints. Eerst beschrijven we het probleem (mapping), we schetsen de mogelijke oplossingen (sketching), hakken we knopen door (deciding), ontwikkelen we een prototype (prototyping) en uiteindelijk gaan we het concept in de praktijk testen (testing). Alles is erop gericht om zo snel mogelijk te toetsen of een innovatief idee ook uitvoerbaar is.”

Kennis delen

Waar vaak een Innovatie Lab vooral intern gericht is, treedt TJIP juist zoveel mogelijk naar buiten met het Lab. “Wij zijn een kennishuis en delen zoveel mogelijk kennis met de buitenwereld. Wij spreken op congressen, doen veel onderzoek en zien dat dit de vraag naar ons Innovatie Lab stimuleert”, aldus Heikens, die partijen dan ook vooral oproept om contact te zoeken. “Wij zoeken echt de samenwerking om tot mooie innovatieve concepten te komen.”

Woningmarkt

Newest Industry ontwikkelt al langer innovatieve concepten rondom wonen. “Door in het Innovatie Lab samen te werken met vastgoedontwikkelaars, hypotheekverstrekkers en andere partners, wordt nu gewerkt aan een totaal nieuw en disruptief concept dat antwoord geeft op de vraag: De woningmarkt zit op slot, starters kunnen niet of nauwelijks aan een woning komen. Als zij een woning huren, hebben ze vooral het gevoel heel veel geld weg te brengen. Hoe zou je dit model nu kunnen doorbreken? Dat is de vraag die we nu binnen ons Innovatie Lab aan het uitwerken zijn”, vertelt Haverkamp. Het idee achter dit concept is dat alle partijen die betrokken zijn bij het huren van een woning een duurzame band met elkaar opbouwen. De rol van TJIP is om er een serviceplatform tussen te plaatsen. “Dit platform moet een duurzame verbinding leggen tussen huurder, verhuurder en alle overige betrokken partijen. Met behulp van allerlei digitale technieken brengen we in kaart hoe de huurder bijvoorbeeld gebruikmaakt van de woning. Hij bouwt op die manier punten op en kweekt goodwill. De punten die hij opbouwt kan hij met bijvoorbeeld de aankoop van een woning inwisselen tegen korting of allerlei aangesloten producten en diensten”, legt Haverkamp uit.

Digital Twin

Een ander disruptief concept waar momenteel aan wordt gewerkt, is gebaseerd op de Digital Twin-technologie, virtuele representaties van een fysieke gebouwen, machines, producten of van mensen. “Wij zien toepassingen voor de verzekeringsbranche. Hoe mooi zou het zijn als jouw Digital Twin voorspellingen doet en je vertelt dat het nu verstandig is om naar een dokter te gaan of om je eetpatroon te veranderen. Je ziet nu al dat een digitale kopie van bijvoorbeeld een boorplatform verzekeringsrisico voorspelt op basis van windsnelheid, golfslag en stromingen. Wat zo’n Digital Twin voor rol kan gaan spelen in onze markt zijn wij nu aan het onderzoeken. Wij willen op een andere manier naar businessmodellen kijken en daarmee de sector veranderen en daadwerkelijk disruptief zijn.”

Platforms



Newest Industry exploiteert onder andere het woonplatform Jumba. nl en de financiële ‘Mijn’-omgeving DIGIDO.nl. TJIP op zijn beurt heeft o.a. MeetingpointAdvies, het TJIP Insurance Platform en het TJIP Mortgage Platform in huis. Het Innovatie Lab is laagdrempelig. Iedereen kan aankloppen om een idee te toetsen.

Dit artikel is gesponsord door TJIP.