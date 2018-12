‘Iedereen krijgt te maken met digitaal ondertekenen’

“Banken, verzekeraars, notarissen, kinderopvang, iedereen zal in de toekomst te maken krijgen met het digitaal ondertekenen van contracten”, zegt Gilbert Haverkamp van Evidos.

Digitaal ondertekenen van contracten, niemand kan er in de toekomst meer onderuit. Evidos houdt zich hier al tien jaar mee bezig. Haverkamp vertelt in de onderstaande video op de am:dag 2018 hoe het werkt. “Klanten willen snel en eenvoudig ondertekenen.”

TAF werkt al jaren samen met Evidos. Nicole Hollander vertelt in de video: “Voor ons is digitaal ondertekenen essentieel, het is juridisch houdbaar.”

Video: digitaal ondertekenen

Bekijk ook de aftermovie van de geslaagde am:dag 2018…