RiFD maakt markt adviseurs inzichtelijk met nieuwe online database

Alle relevante informatie over de actieve financieel adviseurs in Nederland bieden in één database: dat is het idee achter InFas, de nieuwe dienst die het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) biedt. “Deze unieke online database is niet alleen interessant voor verzekeraars, maar ook voor serviceproviders en intermediairs die willen groeien door overnames en natuurlijk de toeleveranciers”, zegt directeur Berto de Vos.

Het RiFD is zes jaar geleden gestart als kredietinformatiebureau gespecialiseerd in financieel adviseurs. “Zoiets bestond nog niet, dus wij hebben toen een kredietinformatiebureau opgezet, in eerste instantie in samenwerking met NN en Reaal. Inmiddels zijn een groot aantal verzekeraars klant.”

Verzekeraars hebben namelijk behoefte aan creditratinginformatie en risicosignalen vanuit hun ketenverantwoordelijkheid en zorgplicht, geeft De Vos aan. “Voor hen is het belangrijk om de financiële gezondheid te kunnen peilen van het intermediair, vooral in de volmachtmarkt. Via VolmachtBeheer, onze distributiepartner, kunnen verzekeraars een rating raadplegen van de assuradeuren waarmee ze zakendoen. Dat gaat volgens een stoplichtmodel. We baseren ons daarvoor op informatie van gerenommeerde bureaus als Graydon en Dun & Bradstreet.”

Inmiddels is het RiFD uitgegroeid tot veel meer dan een kredietinformatiebureau. “We zijn gemigreerd naar een gespecialiseerd bedrijfinformatiebureau”, zegt De Vos.

Specialisatie is meerwaarde

Na migratie tot bedrijfsinformatiebureau is de klantenkring verbreed, van voornamelijk volmachtverzekeraars naar partijen als serviceproviders, grote intermediairs, accountants, opleiders, portefeuillebemiddelaars en andere toeleveranciers van de financiële adviesmarkt. Die zoeken allemaal informatie over de financiële adviesbranche.” De meerwaarde van RiFD ligt volgens De Vos in de specialisatie in de intermediaire markt. “We combineren gegevens van meerdere bronnen en hebben daardoor veel informatie voorhanden. Daarbovenop komt nog eigen ervaring en specifieke branchekennis.”

Kennis delen

De enorme berg informatie waar RiFD op zit, biedt veel meer mogelijkheden, realiseerde De Vos zich. “Je hebt veel informatie nodig om kredietinformatie te kunnen bieden. We besloten in eerste instantie om deze informatie met de markt te delen.” Dat resulteerde in Marktflitsen, een periodieke whitepaper waarin diverse aspecten van de intermediaire markt worden belicht. “Die zijn vrij op onze website te downloaden.”

Maar daar houdt het kennisdelen niet op, zegt De Vos. “Met de informatie die RiFD verzamelt, gaan we steeds een stapje verder. Nu hebben we besloten om die informatie in een online database beschikbaar te stellen via licenties. Die noemen we InFas, wat staat voor Informatiesysteem Financieel Adviseurs. Voor een vast bedrag per jaar bieden we inzicht in ca. 8.000 intermediaire ondernemingen – de volledige markt – en ook nog eens de achterliggende verbonden bedrijven. De informatie wordt dankzij koppelingen actueel gehouden. Desgewenst kan informatie worden gefilterd, bijvoorbeeld als je alle financieel adviseurs in een bepaald postcodegebied wilt zien. Of bedrijven wilt rangschikken op aantal fte.”

Ook handig is de aanwezigheid van alle informatie over AFM-vergunningen. De filterfunctie biedt de mogelijkheid om bedrijven te selecteren op een bepaald vakbekwaamheidsgebied. “Die selecties kunnen ook worden geëxporteerd in Excel, zodat je de gegevens in je eigen ICT-omgeving kunt laden.” Een licentie die toegang biedt tot de database, kost € 1.499 (excl. btw) per jaar.

Compleet en actueel overzicht

In InFas is informatie samengebracht uit verschillende bronnen, zoals het vergunningenregister van de AFM, het Handelsregister van de KvK en Kifid. “Je kunt via een dienst als Company.info wel bedrijfsinformatie raadplegen, maar daarin staat geen branchespecifieke informatie, zoals bijvoorbeeld van de AFM, en je hebt de adviseurs ook niet allemaal op een rijtje. Je krijgt met InFas een compleet inzicht in alle financieel adviseurs en de daarbij betrokken personen. Want we hebben ook de gegevens van 18.000 bestuurders, beleidsbepalers en tekeningsbevoegden in de database opgenomen. Het zijn overigens allemaal openbare gegevens, maar wel gegevens die niet allemaal even makkelijk toegankelijk zijn. En het overzicht is altijd actueel.”

Ook voor top 100-kantoren is het interessant, gaat De Vos verder. “Die kopen veel portefeuilles op. Zo kunnen ze zien hoe oud bijvoorbeeld de eigenaar is van een bepaald kantoor, naast uiteraard ook informatie over de financiële gezondheid van een onderneming en op welke terreinen het kantoor actief is. Handig voor een accountmanager is dat je voor een bezoek nog even de actuele gegevens kunt opzoeken. Ook kun je eenvoudig nagaan met welke relevante kantoren je nog niet samenwerkt, of welke kantoren zijn gestart.”

Kifid-uitspraken en AFM-besluiten

Iedere keer wanneer er in de branche extra informatie beschikbaar komt, wordt die aan de database toegevoegd. Zo staat een uitbreiding van de database met Kifid-uitspraken en AFM-boetebesluiten op de planning. “Daarmee krijg je in beeld of er Kifid-uitspraken of AFM besluiten zijn geweest voor een bepaald kantoor.”

Mutaties

RiFD biedt met MuFas nog een andere variant van het informatiesysteem: “Daarin zijn alle mutaties te raadplegen, zoals adreswijzigingen, rechtsvormwijzigingen of wijzigingen van bestuurders en vergunningen. Dat is ook handig voor verzekeraars die in hun systemen de wijzigingen moeten bijhouden van de met hen samenwerkende adviseurs. Zo heeft en houdt de verzekeraar volledige controle over de intermediaire administratie.”

Top 100

In een tijd van fintech waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van techniek en data, draagt RiFD zijn steentje bij aan de sector. “Heel toepasselijk voor deze am: top 100-uitgave is dat met InFas heel veel extra informatie over alle 100 genoemde bedrijven kan worden opgezocht. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke aangesloten instellingen ze hebben, wat hun dochterondernemingen zijn, hoeveel fte’s geregistreerd staan, wie de aandeelhouders zijn, welke personen betrokken zijn, op welke gebieden ze mogen adviseren en/of bemiddelen en of ze werken met nevenvestigingen.”

