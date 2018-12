Nieuwe Rolls App voor vergelijken autoverzekeringen

In de praktijk is er helaas steeds minder tijd om uitgebreid alle losse voorwaarden er bij te pakken als u uw relatie van advies voorziet. Het lezen van voorwaarden en deze op de juist manier interpreteren is vaak niet eenvoudig. Helemaal niet als u deze zelf met elkaar moet gaan vergelijken. Rolls vergelijkingssoftware onderkent deze situatie al ruim 30 jaar en heeft hiervoor diverse mogelijkheden. Via onze desktop modules of via uw site ondersteunen wij u zowel on- als offline bij het maken van de goede vergelijkingen op premie en voorwaarden. Deze worden nu uitgebreid met de nieuwe Rolls App voor het vergelijken van autoverzekeringen.

Overzicht premie en voorwaarden

Met de nieuwe Rolls App kunt u, ook onderweg of bij uw relatie, objectief en eenvoudig autoverzekeringen van nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen vergelijken op premies en voorwaarden. De app werkt op uw Android tablet of uw iPad. Afnemers van de desktop versie Rolls Auto kunnen de app gratis downloaden.

Met de invoer van maar een paar basisgegevens heeft u snel een goed overzicht van premie en voorwaarden. U kunt de voorwaarden direct met elkaar vergelijken en bepaalt zelf welke maatschappijen u in uw overzicht meeneemt.

Offerte en voorwaarden

Natuurlijk kunt u een offerte opstellen met een passend product en bijbehorende aanvullende dekkingen en deze naar uw relatie mailen, compleet met polisvoorwaarden vergelijk en premie. De offerte of aanvraag kunt u ook naar uw kantoor verzenden voor uw administratie en eventueel verdere bewerking in Rolls Desktop. Deze wordt direct ingelezen in uw desktop versie zonder dubbele invoer. Door het gebruik van de Rolls App bespaart u nog meer tijd in de advisering naar uw relatie.

Meer informatie vindt u op onze site www.rolls.nl of bel voor een demonstratie afspraak tel. 0492-332211.

Dit artikel is gesponsord door Rolls.