Brand New Day en YourCampus introduceren flexibele pensioenoplossing

Onlinepensioenbank Brand New Day introduceert samen met YourCampus, app voor beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, een flexibele pensioenregeling voor werknemers. Met de flexibele pensioenregeling, in de vorm van een app, in de derde pijler krijgen werkgevers geen langdurig contract meer, maar flexibiliteit over welk budget voor pensioen beschikbaar komt. In de app hebben werknemers de keuzevrijheid in wanneer en hoe zij dat budget willen inzetten.