Apple dwingt Goudse te stoppen met reisapp

Apple heeft De Goudse min of meer gedwongen om met zijn reisapp te stoppen. Aanpassingen aan het besturingssysteem iOS zorgen ervoor dat de locatiegegevens van reizigers die de app hebben geïnstalleerd niet meer betrouwbaar zijn. Omdat de gps-verzekering afrekent per minuut dat iemand op reis is, is het product als gevolg van de iOS-aanpassingen niet meer bruikbaar.