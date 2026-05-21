Gesponsord MarshBerry: 'Intermediair moet nú positie bepalen'

Wie een assurantiekantoor runt, voelt dat de markt kantelt. Niet plotseling, maar wel onmiskenbaar. Klanten worden veeleisender, medewerkers schaarser, technologie bepalender en kopers en investeerders selectiever, zo stelt M&A-adviseur MarhBerry. "De vraag is daardoor niet langer óf de sector verandert, maar welke positie je inneemt terwijl het nieuwe speelveld zich vormt."

MarshBerry is wereldwijd de grootste M&A-adviseur gespecialiseerd in verzekeringsdistributie en heeft ook in Nederland een sterke positie opgebouwd. Het bedrijf stond aan de basis van nieuwe platformen die zich de afgelopen jaren stevig in de markt hebben gevestigd, zoals Licent en certe groep. Ook begeleidde MarshBerry veel individuele ondernemers bij groei, overname, investering, bedrijfsopvolging en het toekomstbestendig positioneren van hun onderneming.

Verschuiving tijdig herkennen

MarshBerry werkt dagelijks met ondernemers, aandeelhouders en investeerders binnen de verzekeringsdistributie. Daardoor ziet het bedrijf van dichtbij hoe snel de markt zich ontwikkelt.

“Veel ondernemers voelen dat de markt verandert, maar onderschatten nog hoe fundamenteel die verandering is,” zegt Armand Hoftijzer, managing director bij MarshBerry. “Consolidatie, digitalisering, AI, arbeidsmarktdruk, opvolgingsvraagstukken en hogere eisen van klanten en verzekeraars komen nu allemaal samen. Daardoor verschuift verzekeringsdistributie van een lokaal en relatiegedreven speelveld naar een markt waarin schaal, specialisatie, technologie en executiekracht steeds zwaarder wegen.”

Volgens Hoftijzer worden de verschillen tussen bedrijven daardoor scherper zichtbaar. “Wie deze verschuiving tijdig herkent en daar doelgericht naar handelt, stelt zijn positie veilig. Wie achterblijft, komt onder toenemende druk te staan.”

Succesvolle en minder succesvolle transacties

De Nederlandse markt heeft de afgelopen vijftien jaar een forse consolidatieslag doorgemaakt. Ook in 2025 telde MarshBerry opnieuw circa tachtig gepubliceerde transacties in de Nederlandse verzekeringsdistributie. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger, omdat portefeuilletransacties en kleinere overnames lang niet altijd openbaar worden gemaakt.

Marktrapport Voor ondernemers die hun positie in deze veranderende markt willen bepalen, stelt MarshBerry een gratis exemplaar van haar nieuwe marktrapport beschikbaar. Het rapport geeft helder inzicht in de belangrijkste marktontwikkelingen, consolidatiedynamiek en waardedrijvers binnen de intermediaire markt. Ook bevat het rapport tien kritische vragen die ondernemers helpen om scherp te kijken naar groei, positionering, opvolging, aandeelhouderschap en waardecreatie. Daarnaast bieden de adviseurs van MarshBerry een vrijblijvend strategisch adviesgesprek aan, waarin de belangrijkste keuzes voor de onderneming concreet op een rij worden gezet. Vraag het rapport hier aan.

“Er zijn prachtige voorbeelden van succesvolle transacties”, zegt Michel Schaft, eveneens managing director bij MarshBerry. “Maar er zijn zeker ook voorbeelden waar de uitkomst minder goed is dan vooraf gehoopt. Als ik voor het eerst met een ondernemer in gesprek kom, stel ik meestal twee eenvoudige vragen: welke ambitie heb je en waar word je echt gelukkig van? M&A-transacties slagen zelden vanuit opportunisme alleen. Ze creëren vooral waarde wanneer er een helder strategisch plan en een doordachte overtuiging aan ten grondslag liggen, zowel bij de koper als bij de verkoper. Het laatste wat je wilt, is dat je als ondernemer de dag na closing wakker wordt met de gedachte: waar ben ik aan begonnen?”

Kruispunt

“Veel ondernemers in deze sector staan op een kruispunt,” zegt Hoftijzer. “Niet omdat hun bedrijf vandaag slecht draait, maar juist omdat de markt nú nog ruimte biedt om vooruit te kiezen. De slechtste strategie in deze markt is afwachten zonder plan.”

Die urgentie wordt versterkt door de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt. “Artificial intelligence is niet langer iets voor de toekomst. Het verandert nu al hoe klanten zich oriënteren, vragen stellen, service verwachten en advies ontvangen. Daarmee raakt technologie direct aan het hart van het intermediaire model: klantcontact, vertrouwen en advies. De vraag is niet óf AI impact heeft op de onderneming, maar of het businessmodel er sterker door wordt of juist langzaam door wordt uitgehold. De verzekeringsdistributie van morgen wordt vandaag gevormd. Voor ondernemers die richting willen houden in een snel veranderende markt, is dit het moment om hun positie te bepalen", besluit Schaft.

Dit artikel is gesponsord door MarshBerry.