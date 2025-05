Gesponsord 'Groene opsteker' van a.s.r. voor duurzaam hypotheekadvies

Eigenaar Willem de Goede heeft op 11 maart van Magdalena van Weele, relatiemanager hypotheken van a.s.r. en Aegon, de 'groene opsteker' ontvangen. Zijn adviesbedrijf heeft namelijk verduurzaming in 66% van de hypotheekaanvragen bij de verzekeraar meegenomen. De Goede: "Ik kijk niet alleen naar de hypotheek, maar vooral naar wat voor de klant belangrijk is."

Dat grote percentage aanvragen voor verduurzamingshypotheken is mede te danken aan de voorziening die a.s.r. daarvoor biedt. “In het renteaanbod is verduurzaming een standaardvoorziening die je kunt aanvinken. Daar springt a.s.r. goed uit”, zegt De Goede. Bij a.s.r. ligt de nadruk op het verbeteren van energielabels . In 2024 hebben klanten met een verduurzamingshypotheek hun energielabel met gemiddeld 1,6 niveaus verbeterd.

De Goede: “Ik denk dat de samenleving een andere manier van denken zou moeten hebben. En in dat kader kun je als adviseur mensen bewuster maken van veranderingen.” De adviseur maakt klanten bewust van de gevolgen als ze wel of niet verduurzamen. Dat gaat verder dan besparen op energiekosten of een hogere verkoopwaarde. “Jij kunt onderdeel zijn van het verbeteren van de samenleving. Vroeger reden we ook met onze auto’s 1 op 6 en gooiden we van alles in de sloot. Mensen worden steeds bewuster dat dingen anders worden.”

Meerwaarde met verduurzamingsadvies

Nog lang niet alle adviseurs nemen verduurzaming mee in hun advies. Een veelgehoord argument is dat de klant al zoveel aan zijn hoofd heeft. Wat vindt De Goede daarvan? “Je kunt het heel moeilijk maken, maar het is maar een vraag. Over het algemeen vind ik dat adviseurs meer product- dan klantgericht zijn. Klantgerichtheid vind ik heel belangrijk. Ik kijk niet alleen naar de hypotheek, maar naar wat er in de toekomst gaat veranderen. En wat relevant is voor de klant.”

Een klant heeft een aanleiding om te komen. Die aanleiding moet je als een cadeautje uitpakken”

Bij De Goede staat het doel van de klant centraal. Of het nu gaat om verzekeringen, bedrijfsfinanciering, vermogensopbouw of hypotheekadvies. De Goede: “Ik wil uitstralen dat ik meerwaarde bied. Een klant heeft al een aanleiding om te komen. Een nieuwe badkamer, of de koop van een woning. Die aanleiding moet je als een cadeautje uitpakken. Je zorgt dat klanten meer krijgen dan ze verwachten.”

Onderwerp van onderhoudsgesprek

Ook neemt de adviseur verduurzaming mee in de onderhoudsgesprekken. “Ik stel vragen als: Wist je ook dat je kan verduurzamen? Zijn er dingen die je wil veranderen? Je zorgt daarmee dat klanten een andere zienswijze krijgen. Door de consequenties van wel of niet verduurzamen te benoemen, worden mensen bewust.”

Uitvoering verduurzamingswerkzaamheden

De Goede gaat nog een stap verder. “Als klanten tegen een probleem aanlopen, gaan we kijken naar een oplossing. We bieden hun onze connecties aan om daarop aan te kunnen sluiten.” De juiste bedrijven vinden, is immers voor klanten niet altijd eenvoudig. Denk aan energielabelbedrijven, bouwbedrijven en installateurs. Naast het informeren en financieren ziet De Goede de uitvoeringsfase dan ook als kans om meerwaarde te bieden.

Ook de via a.s.r. aangeboden huisscan van homeQgo kan uitkomst bieden. Daarmee kunnen klanten de belangrijkste verduurzamingskansen in kaart brengen en offertes aanvragen.

Willem de Goede: 'Door de consequenties van wel of niet verduurzamen te benoemen, worden mensen bewust.'

Verschuiving in energiebesparende maatregelen

“Ik zie wel veranderingen in de maatregelen die mensen willen nemen. Mensen vrezen dat ze met zonnepanelen moeten gaan betalen bij teruglevering en dat komt vooral door de uitspraken in de media.” De Goede verwijst naar de afname van de belangstelling voor zonnepanelen. De meeste financiering gaat nu naar muurisolatie, glas en warmtepompen.

Mix van financiering en subsidies

Prijsstijgingen vormen een uitdaging op zich. De Goede: “De overheid moedigt aan om bepaalde maatregelen te nemen binnen een beperkte termijn. Het gevolg daarvan is dat de prijzen stijgen.”

Hij vervolgt: “Je draait als overheid aan bepaalde knoppen en je zorgt dat er tegelijk voor dat alles onder druk komt te staan. Huiseigenaren moeten zich nog meer in de schulden steken. Een warmtepomp heb je niet zomaar terugverdiend. Daarom denk ik dat je ook naar korting aan de kant van de leveranciers moet kijken. Ik zie meer in een mix van financieringsmogelijkheden voor verduurzaming én subsidies voor leveranciers.”

Relevant advies

Verduurzamen of niet? Advies moet vooral voor de klant relevant zijn, vindt De Goede. “Je moet goed kijken naar je klant. Waar ik mee bezig ben, is wat het de klant oplevert. Als de klant bewust een keuze maakt om niet te verduurzamen, dan heeft hij zijn reden daarvoor. Maar het gebeurt bijna nooit dat ze het advies niet overnemen. Ik probeer mensen er bewust van te maken dat een G-label over 10 jaar misschien heel moeilijk te verkopen is.”

“Als adviseur is het belangrijk te weten wie je voor je hebt. Dat je meer wilt weten dan alleen de hypotheek. Je gaat die klant van A tot Z helpen. Dat vind ik belangrijk”, sluit De Goede af.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.