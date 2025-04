Volmachtgever weet niets van mega-hypotheek, maar adviseur treft geen blaam

Een opmerkelijk oordeel van Kifid: een hypotheekadviseur sloot een hypotheek van bijna een miljoen voor een gevolmachtigde van een vrouw die later zegt van niets te weten. Omdat de volmacht bij nader inzien helemaal niet van toepassing was op hypotheekadvies, gaat de geschillencommissie niet in op de zaak.

Een vrouw tekent in oktober 2018 bij een notaris een volmacht, waarmee zij een man machtigt om voor haar op treden. Deze man laat er geen gras over groeien, want nog dezelfde dag tekent hij namens de volmachtgever en nog een andere vrouw het koopcontract voor een woonboerderij. Hij neemt vervolgens contact op met een hypotheekadviseur om voor de vrouwen de financiering van de woonboerderij te regelen. De hypotheek wordt gesloten bij ABN Amro voor een bedrag van € 920.000.

Drie jaar later wordt de woonboerderij verkocht voor een bedrag dat de hypotheek niet afdekt: er blijft een restschuld van € 232.390,24 over. Die moet nog worden terugbetaald aan ABN Amro.

Misverstand bij notaris

De vrouw is niet te spreken over de gang van zaken en klopt aan bij de adviseur: hoe had hij die hypotheek nou toch kunnen regelen voor de gevolmachtigde zonder na te gaan of de volmacht wel deugde? Maar de adviseur wijst de klacht af, zodat uiteindelijk Kifid een oordeel moet vellen.

Bij de geschillencommissie klaagt de vrouw dat zij niet wist dat zij bij de notaris een volmacht had ondertekend. Ze dacht alleen een garantstelling voor een bedrag van € 190.000 ten behoeve van de gevolmachtigde te hebben verstrekt. De betrokken notaris is in 2022 door de tuchtrechter berispt voor zijn handelen, zo stelt ze. Deze berisping is niet gepubliceerd.

Nooit opdracht gegeven

Pas in oktober 2019 is de vrouw erachter gekomen dat ze mede-eigenaar was geworden van de woonboerderij en dat er op haar naam een hypotheek was afgesloten. De adviseur heeft onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld, zo klaagt ze. Ze heeft hem nooit opdracht gegeven om een financiering te regelen en nooit contact gehad met de adviseur. Bovendien heeft hij de hypotheek geregeld terwijl de vrouw onvoldoende financiële middelen had om de hypotheek te kunnen sluiten. Niet alleen de volmacht op zich was opmerkelijk en had bij de adviseur tot vragen moeten leiden, ook de onderbouwing van het inkomen is uiterst twijfelachtig, aldus de klacht.

Volmacht was ontoereikend

Een interessante kwestie, maar de geschillencommissie komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling. Kifid behandelt namelijk klachten over financiële diensten die de klager als privépersoon afneemt. "De consument moet zelf degene zijn die een overeenkomst met de financiële dienstverlener heeft gesloten." In dit geval is de klacht niet behandelbaar omdat de vrouw geen financiële dienst heeft afgenomen van de adviseur. "Naar het oordeel van de commissie was de door de consument ondertekende volmacht ontoereikend om een overeenkomst inzake advies en bemiddeling tussen de consument en de adviseur tot stand te brengen. De tekst van de volmacht behelst namelijk niet de opdracht aan de adviseur tot advies en bemiddeling inzake een geldlening."

De gevolmachtigde heeft de vrouw dus bij het afnemen van het hypotheekadvies niet rechtsgeldig vertegenwoordigd en dus is er geen overeenkomst tot stand gekomen tussen de vrouw en de adviseur. Of die adviseur dan vooraf de verstrekte volmacht beter had moeten controleren, laat Kifid in het midden. Voor het antwoord op die vraag zal de vrouw zich vermoedelijk tot de rechter moeten wenden.

Tekst volmacht

De hypotheek zelf is overigens wel rechtsgeldig tot stand gekomen, want die wordt met zoveel woorden genoemd in de Engelstalige volmacht: "settle the right of mortgage on : de eigendom van de woonboerderij". Het document stelt ook dat de volmacht inhoudt "the permission to the sign the deed of delivery and deed of mortgage on her behalf, and to do all what the person appeared, as present, might, may or should do, all with power of substitution". Maar dat is dus niet genoeg om onder die handelingen ook het afnemen van hypotheekadvies te verstaan. Ook de omschrijving "to appear and represent her in all respects and the rights and interests without exception, as in the field of contract law, business law, tax law, litigation and any other jurisdiction to observe and exercise", omvat volgens de geschillencommissie geen volmacht om hypotheekadvies af te nemen.

Geschillencommissie Kifid, uitspraak 2025-0239, 24 maart 2025