Cultuuromslag bij transportondernemingen draagt bij aan preventie

Met preventieve maatregelen, zoals risicobeperking en schadereductie, kunnen ondernemers met wagenparken aanzienlijke voordelen bereiken. Maar minstens zo belangrijk: het bevorderen van de chauffeurs- en verkeersveiligheid. Een nauwe samenwerking tussen klant, adviseur en verzekeraar helpt daarbij.

“Wagenparken zijn duur, zowel in aanschaf als in onderhoud”, zeggen Geert Buurke en Ron Christiaanse, technisch risicodeskundigen bij Nationale-Nederlanden . “En de kosten nemen toe, bijvoorbeeld door inflatie en elektrificering van wagenparken. Met preventieve maatregelen, zoals het verbeteren van het chauffeursrijgedrag, kunnen transportondernemers kosten besparen. Dat leidt niet alleen tot minder schades en reparaties, maar ook tot meer verkeersveiligheid.”

Cultuuromslag

Transportondernemers moeten daarop inzetten, vindt Christiaanse. “Chauffeursveiligheid moet onderdeel zijn van de bedrijfscultuur. Maar vaak is een cultuuromslag nodig om veiliger rijgedrag te bewerkstelligen. We vragen onze klanten na te denken over een duidelijke missie en visie waarin verkeersveiligheid een essentiële rol speelt. Wat voor bedrijf willen ze zijn voor hun medewerkers en klanten? Waar willen ze over vijf jaar staan? Maak helder beleid richting de werkvloer, in een open cultuur met communicatie in twee richtingen. Dan ontstaat een loop waarin de hele onderneming elkaar voedt. Dit geeft meer overzicht en rust, en uiteindelijk meer veiligheid. Deze veiligheid zorgt ook voor minder schades en dus een betere verzekerbaarheid.”

Op alle niveaus in gesprek

“Bij zo’n cultuuromslag gaan we op alle bedrijfsniveaus naast de transportondernemer staan”, zegt Buurke. “We organiseren bijvoorbeeld sessies met planners. Die bepalen immers hoeveel ritten er hoe laat, waarheen en onder welke omstandigheden worden gemaakt. Samen bekijken we hoe we rust in de planning kunnen realiseren, waardoor ook de chauffeur meer rust ervaart en veiliger gaat rijden. Maar we denken ook mee over het structureel invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Want die zijn nog lang niet overal gebruikelijk.”

Telematica

Natuurlijk kunnen de risicodeskundigen de transportondernemer ook op andere manieren bijstaan. Buurke: “Als de voertuigen zijn uitgerust met telematica, bekijken we samen met de chauffeur de output. Heeft hij een gemiddelde rijscore van 8 en rijdt hij plotseling met een score van 4, dan kan er iets met hem aan de hand zijn. Daar is nog te weinig aandacht voor. We kunnen dan adviseren om een specifieke (rij)training te volgen.”

Commercieel directeur Collin Bell (midden): 'Geert en Ron zetten bij de transportonderneming de lijn uit. Wij bieden vervolgens oplossingen om de chauffeurskennis en -kunde praktisch te verbeteren.'

Praktijktrainingen

Bij het werken aan hogere chauffeursveiligheid werkt Nationale-Nederlanden samen met Verkeersveiligheid Groep Nederland. Commercieel directeur Collin Bell: “Geert en Ron zetten bij de transportonderneming de lijn uit. Wij bieden vervolgens oplossingen om de chauffeurskennis en -kunde praktisch te verbeteren. In ons rijvaardigheidscentrum in Lelystad kunnen chauffeurs ervaren wat een voertuig in verschillende omstandigheden doet. Met maatwerktrainingen bij de klant kunnen chauffeurs in hun eigen werkomgeving oefenen. Als je dit enthousiast aanpakt, worden chauffeurs nieuwsgierig en staan ze ervoor open om te werken aan veilig rijgedrag.”

Veilig thuis

Volgens Bell is een cultuuromslag niet altijd eenvoudig. “Ook bij transportondernemingen regeert de waan van de dag. Maar de chauffeur als mens is een cruciale factor. Net als Buurke en Christiaanse wil ik dat hij ‘s avonds veilig thuiskomt. Als een werkgever dat ook belangrijk vindt, werkt deze vorm van preventie heel goed.”

Intrinsieke motivatie

Werken aan een cultuuromslag, hoe reageren transportondernemers daarop? “Soms sceptisch, soms enthousiast”, aldus Christiaanse. “We vragen altijd om commitment. Anders ontbreekt het aan draagvlak. We willen ondernemers intrinsiek motiveren door hun de voordelen van deze aanpak te laten zien. Als je vraagt wat ze nodig hebben om te kunnen ondernemen, zeggen ze vaak: rust en ruimte. Een cultuuromslag kan daarbij helpen.”

Relatiebeheerder

Als linking pin tussen de klant en de verzekeraar speelt de adviseur een belangrijke rol. “Vaak gaan we samen naar onze klanten”, zegt Buurke. “De adviseur kent hen immers goed en moet vanzelfsprekend op de hoogte zijn van wat we met hen bespreken. Bij een risicobeoordeling zijn we leidend, maar we geven geen advies. Dat is aan de adviseur.”

Maatwerk

De adviseur is onmisbaar bij het bepalen van de juiste verzekeringsoplossing. Waarbij preventieve maatregelen een rol spelen. Buurke: “We zien grote verschillen tussen transportondernemingen. Als je veel schade rijdt, mag je al blij zijn dat een verzekeraar jou accepteert. Dan betaal je wel de hoofdprijs. In de praktijk kunnen we maatwerk leveren, op basis van onder meer de schadelast, soorten voertuigen en de aard van de onderneming.”

Minder handelingen, meer tijd

Preventie en schadelastreductie zijn volgens Buurke ook in het belang van de adviseur. “Minder schadeclaims betekenen immers minder handelingen. Hiermee houdt de adviseur meer tijd over voor relatiebeheer.”

Maak het bespreekbaar

Bell, Buurke en Christiaanse zien nog vele uitdagingen. “Het wordt steeds drukker op de weg. We moeten terug met onze CO₂-uitstoot en personeelstekorten nemen toe. Dit soort factoren heeft invloed op de planning en de verkeersveiligheid. Ondernemers doen er goed aan zich te richten op de veiligheid en het welzijn van hun chauffeurs. Maak als adviseur een cultuuromslag bij je klanten bespreekbaar. Daar help je ze echt mee vooruit!”

