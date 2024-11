Zo helpt de Vereende klanten weer naar een reguliere verzekeraar

Voorlezen

De Vereende biedt een vangnet voor situaties waarin het niet mogelijk is om bij een reguliere verzekeraar terecht te kunnen. "Wij vervullen een belangrijke maatschappelijke rol door onverzekerbaarheid tegen te gaan", zegt Martin de Ruijter, senior acceptant bij de Vereende. In dit artikel belicht hij de vangnetfunctie van de organisatie en de ambitie om verzekerden uiteindelijk weer een plek te bieden bij een reguliere verzekeraar.

De Vereende, ooit opgericht om in de tweede wereldoorlog zorg te dragen voor noodzakelijke (her)verzekeringscapaciteit voor de Nederlandse markt, heeft al jaren een belangrijke positie in het landschap van verzekeraars. “Als vangnet verzekeren we risico’s die gewone verzekeraars niet willen of kunnen verzekeren”, zegt de Ruijter. “Dat kan zijn omdat het risico bijzonder is. Of omdat het risico in een branche zit die gewone verzekeraars niet willen of kunnen verzekeren. Het kan ook zijn dat vanwege het individuele verleden van de klant een gewone verzekeraar het niet wil verzekeren. Als de klant bijvoorbeeld rekeningen niet (op tijd) heeft betaald of fraude heeft gepleegd.”

MKB-bedrijven

Inmiddels kunnen niet alleen particulieren, maar ook MKB-bedrijven bij de Vereende worden verzekerd. De Ruijter: “We verzekeren bijzondere en alledaagse risico’s: van een bijzonder motorrijtuig tot een bedrijfsgebouwenverzekering en alles daar tussen in. Alle aanvragen worden bekeken en waar nodig wordt er maatwerk toegepast en geleverd. Zo proberen wij onverzekerbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen.”

Wij proberen onverzekerbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen”

De markt vraagt en de Vereende levert daarin zover als dat mogelijk is. “Wij hebben veel contact met de bij ons aangesloten assurantiekantoren om in een zo vroeg mogelijk stadium signalen uit de markt op te kunnen halen. Zo hebben wij de afgelopen jaren veel taxi’s mogen verzekeren die nu weer door andere verzekeraars verzekerd worden. Een mooi voorbeeld van onze vangnetfunctie.”

Verzekeringsmogelijkheden

Als de Vereende een verzekering aanbiedt, betekent dat niet dat je daar voor altijd verzekerd hoeft te blijven. Vaak staan andere verzekeraars na een aantal jaren open om opnieuw te bekijken of er weer mogelijkheden zijn. “Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer iemand kan overstappen naar een andere verzekeraar. Dit hangt af van de specifieke situatie, iets waar de assurantieadviseur zorgvuldig naar zal kijken.”

De rol van de assurantieadviseur is in dit proces van groot belang. “Verzekeringen bij ons zijn doorgaans duurder en kennen soms beperktere voorwaarden. Daarom is het verstandig om de verzekeringen jaarlijks samen met de assurantieadviseur te evalueren. Het kan helpen om aan te tonen dat er de afgelopen jaren geen schadeclaims zijn ingediend en dat de premies steeds op tijd zijn betaald. Dit kan een doorslaggevende factor zijn bij een aanvraag voor een reguliere verzekeraar.”

Stichting CIS

Indien een eerdere verzekeraar een registratie heeft geplaatst in de CIS-databank, is het mogelijk om deze informatie zelf op te vragen. Via de website van Stichting CIS kan een inzageverzoek worden ingediend, waarmee inzicht verkregen wordt in gegevens over schadeverleden of eventuele fraudemeldingen.

Bij een frauderegistratie geldt doorgaans een maximale duur van acht jaar”

“Bij een frauderegistratie geldt doorgaans een maximale duur van acht jaar”, zegt de Ruijter. “Na het verstrijken van deze periode is het mogelijk om opnieuw bij reguliere verzekeraars een verzekering af te sluiten. Het acceptatiebeleid verschilt echter per verzekeraar, waardoor er geen vast termijn is waarna een overstap van de Vereende naar een andere verzekeraar mogelijk is. Een assurantieadviseur kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van offertes bij verschillende verzekeraars, met als doel weer regulier verzekerd te zijn.”

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier