Schade bij fatbike-ongeval? Zóveel kan het je kosten

Voorlezen

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor ongevallen met (opgevoerde) fatbikes, vaak veroorzaakt door jonge bestuurders, wat helaas tot veel leed leidt. Naast lichamelijk letsel kunnen deze ongevallen ook grote financiële gevolgen hebben voor de veroorzakers, zeker wanneer er geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is afgesloten. Om een beeld te geven van de mogelijke kosten van een ongeval met een fatbike of andere elektrische fiets, bespreken we hieronder vier fictieve casussen.

In sommige gevallen biedt een AVP geen dekking, omdat schade veroorzaakt door een motorrijtuig vaak is uitgesloten. Een standaard elektrische fiets valt nog wel onder de dekking van een AVP, omdat deze niet wordt beschouwd als motorrijtuig. Maar wanneer de fiets is opgevoerd, verandert dit: een opgevoerde elektrische fiets kan worden gezien als een motorrijtuig en valt daardoor buiten de AVP-dekking. Dit betekent dat de financiële gevolgen van een ongeval met een opgevoerde fatbike aanzienlijk kunnen zijn.

Casus 1: Letselschade docent

De bestuurder van de fatbike is een 11-jarige jongen. De fatbike is opgevoerd en de jongen is aansprakelijk voor het ongeval. Er is geen AVP afgesloten. Tijdens een inhaalmanoeuvre is de jongen tegen een andere fietser aangereden. De andere fietser is een docente van 57 op een Mbo-school. Zij heeft haar been op 2 plaatsen gebroken. Ze is opgehaald met de ambulance, heeft 2 operaties gehad en het revalidatieproces duurt 6 maanden. Ze heeft 2 weken niet kunnen werken en heeft daarna aangepast werk gedaan.

Omschrijving schade

Een 11-jarige jongen kan zelf niet aansprakelijk worden gehouden. In plaats daarvan zijn de ouders aansprakelijk. De benadeelde is in loondienst. De werkgever betaalt het loon tijdens de uitval door, maar heeft wel een regresrecht voor het netto uitbetaalde loon op de ouders van de jongen. Daarnaast kunnen de re-integratiekosten zoals de begeleiding van de arbo-arts door de werkgever ook verhaald worden op de ouders van de jongen. Ook zal mevrouw ongeveer twee maanden beperkt zijn geweest in het huishouden en de overige werkzaamheden rond het huis. Smartengeld is daarnaast ook nog een post die vergoed moet worden. De kosten die de zorgverzekeraar heeft gemaakt voor de ambulance, ziekenhuisdagen en de operaties worden ook op de veroorzaker verhaald. Bij een dubbele beenbreuk volgt vaak nog een langdurig traject bij een fysiotherapeut.

Schatting kosten

Alles bij elkaar zal de schade die de ouders moeten betalen minimaal € 40.000 bedragen.

Casus 2: Letselschade ZZP-er

Een 14-jarig meisje is de bestuurder van een opgevoerde fatbike en is aansprakelijk voor een ongeval. Er is geen AVP afgesloten. Bij dit ongeval heeft zij een 37-jarige wandelaar aangereden. Deze zzp-er in de bouw heeft een dwarslaesie opgelopen en kan niet meer lopen. Ook heeft hij een arm gebroken en een zware hersenschudding. Hij is opgehaald met een traumahelikopter, heeft meerdere operaties gehad en lag veel dagen in het ziekenhuis. Hij kan zijn baan niet meer uitvoeren, moet een rolstoellift in zijn woning krijgen en krijgt professionele ondersteuning om het trauma te verwerken.

Omschrijving schade

Een 14-jarig meisje is in principe zelf aansprakelijk, maar de ouders kunnen ook verantwoordelijk worden gehouden als hun een verwijt kan worden gemaakt. Het slachtoffer is niet in loondienst wat betekent dat er, als er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is afgesloten, vanaf dag 1 geen inkomsten meer binnen komen. Gezien de aard, ernst en omvang van het letsel is het niet waarschijnlijk dat hij zijn eigen beroep in de toekomst nog kan uitoefenen. Op zijn best kan hij misschien omgeschoold worden naar een zittend beroep, als er uit de zware hersenschudding geen cognitieve klachten voortvloeien.

Als hij geheel niet meer aan het werk kan, dan kan het verlies van arbeidsvermogen al snel oplopen tot een bedrag tussen de 1,5 tot 2 miljoen euro. Dit komt door de lange looptijd van meer dan 30 jaar (tot pensioen). Naast het niet meer kunnen verdienen van een inkomen, is het aannemelijk dat hij niet alle taken in het huishouden nog kan uitoefenen en de tuin niet (geheel) kan onderhouden. Het slachtoffer heeft tot slot ook nog recht op smartengeld.

De zorgverzekeraar zal ook de kosten voor de inzet van de helikopter verhalen, de ligdagen in het ziekenhuis en de operaties die hebben plaatsgevonden. Ook de ondersteuning van de psycholoog zal uiteindelijk door de veroorzaker zelf betaald moeten worden. Naast de rolstoellift zal mogelijk de woning nog verder aangepast moeten worden aan een rolstoel. Dit geldt ook voor de mobiliteit zoals een eventuele aangepaste auto. Allemaal kosten die in de tonnen lopen en ook op de veroorzaker verhaald kunnen worden.

Schatting kosten

Een schadegeval als dit kan oplopen tot wel 3 miljoen euro. Stel echter dat er wél een AVP was afgesloten en de fatbike niet was opgevoerd; in dat geval zou de verzekeraar uitkeren. Wel moet nog bedacht worden dat de meeste AVP-verzekeraars een maximaal verzekerde som hanteren van tussen de 1 en 2,5 miljoen euro.

Casus 3: materiële schade en eigen letsel

De bestuurder is een 17-jarige jongen. De bestuurder is aansprakelijk voor het ongeval. De fatbike is opgevoerd en de jongen heeft een AVP. De jongen is tegen de achterkant van een geparkeerde auto aangereden, over de kop geslagen en op het dak van de auto terecht gekomen. De jongen heeft zelf een schedelbasisfractuur opgelopen. De schade aan de auto is € 5.000.

Omschrijving schade

De bestuurder is gezien zijn leeftijd zelf aansprakelijk. Hij heeft een AVP. Helaas is een opgevoerde fatbike een motorrijtuig en biedt de AVP geen dekking voor schade door of met een motorrijtuig veroorzaakt. De 17-jarige jongen loopt ernstig letsel op waarvan hij de kosten niet kan verhalen en daarnaast zal hij zelf de schade aan de geparkeerde auto moeten vergoeden. Gelukkig is de autoschade ‘slechts’ € 5.000.

Afhandeling kosten

Als de schade van de benadeelde door het Waarborgfonds is afgehandeld en de jongen kan het bedrag van de autoschade niet in 1 keer betalen, zal er een betalingsregeling met hem worden getroffen. De jongen zal naar draagkracht de schade in 50 maanden met €100 per maand terugbetalen.

Casus 4: materiële schade, maar geen opgevoerde fatbike

De bestuurder van de fatbike is een 31-jarige vrouw. Zij heeft een AVP en de fatbike is niet opgevoerd. Zij is met haar fatbike tegen de zijkant van een geparkeerde auto aangereden en is aansprakelijk. De schade bedraagt € 6.000.

Afhandeling kosten

Gelukkig heeft deze 31-jarige vrouw een AVP en gebruikt zij de fatbike zoals een elektrische fiets bedoeld is. Dit betekent dat de verzekeraar de autoschade van de benadeelde zal vergoeden. Het kan natuurlijk wel zijn dat zij met haar eigen AVP-verzekeraar een eigen risico is overeengekomen. Dat eigen risico komt dan voor haar eigen rekening.

Conclusie

Hoewel bovenstaande voorbeelden fictief zijn, bieden ze twee belangrijke inzichten. Ten eerste blijkt het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) in situaties zoals deze. Fouten in het verkeer kunnen flinke financiële consequenties hebben, zoals de voorbeelden illustreren. Naast het lichamelijke en emotionele leed dat bij ongevallen komt kijken, kunnen financiële problemen de situatie verergeren. Een goede AVP kan in dergelijke gevallen bescherming bieden.

Ten tweede laten de voorbeelden zien dat opgevoerde fatbikes extra risico’s met zich meebrengen. De hogere snelheid overstijgt vaak de constructieve grenzen van de fatbike, terwijl jonge bestuurders door hun beperkte verkeerservaring moeite kunnen hebben met het inschatten van risico’s. Ook andere weggebruikers zijn niet altijd ingesteld op deze snelheden, wat inschatten en reageren bemoeilijkt. Daarnaast valt een opgevoerde fatbike buiten de dekking van de AVP, aangezien deze als motorrijtuig wordt beschouwd.

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier