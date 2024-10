Gesponsord Henk Boeve (Allianz): 'Wij gaan voor het beste pensioenresultaat'

Het nieuwe pensioenstelsel biedt werkgevers en werknemers meer keuze dan ooit. Dat brengt een grote behoefte aan betrouwbare voorlichting met zich mee, zegt Henk Boeve, directeur Leven & Inkomen bij Allianz in Nederland.

In 2016 voorspelde Henk Boeve van Allianz dat de pensioenwereld zou gaan veranderen; naar een stelsel van individuele pensioenpotjes waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu komt te liggen. “Ik had voorspeller moeten worden”, grapt hij acht jaar later.

Boeve ziet dat we met de wijziging van het pensioenstelsel in een transitie zitten, maar dat het iets langer duurt dan hij destijds dacht. “We gaan wel de richting op die ik toen schetste, met één verschil: waar in het algemeen verzekeraars en PPI’s kiezen voor een flexibel premiesysteem, dus echt voor de individuele potjes, daar kiezen de pensioenfondsen eerder voor een solidaire laag tussen die potjes. Voor een pensioenregeling bij een verzekeraar of een PPI geldt: De eigen pot is de eigen pot. Deelnemers hebben hiermee ook meer keuzemogelijkheden. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld kiezen voor een gegarandeerde vaste uitkering of voor doorbeleggen. Ook kunnen ze zelf bepalen welke lifecycle bij hen past en ervoor kiezen hierin te beleggen.”

Bewuste keuze belangrijker

Ondanks de publiciteit rond de Wet toekomst pensioenen (Wtp), is het pensioenbewustzijn van veel Nederlanders nog altijd laag, onderstreept Boeve. “Zelf ben ik nu 51 en ook ik ben niet continu bezig met mijn eigen pensioen. Over het algemeen zie je wel dat het bewustzijn en de actiebereidheid stijgen naarmate men de pensioenleeftijd nadert, terwijl het juist ook voor jonge deelnemers belangrijk is zich in hun pensioen te verdiepen.”

Pensioen is feitelijk niets anders dan sparen en beleggen”

Naast de tijdelijke aandachtsmomenten voor pensioen rond life events, zoals een nieuwe baan, een huwelijk of juist echtscheiding, is er ook een trigger wanneer een pensioenaanbieder verschillende soorten lifecycles onder de aandacht brengt. Maar Boeve weet dat in de praktijk ruim 90 procent van de klanten niet van lifecycle switcht en kiest voor de default. “Dat zegt eigenlijk genoeg. We doen als sector ontzettend veel om mensen te activeren, maar we creëren nog niet de verlangde impact. Zeker met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten we hier aandacht voor blijven vragen, zodat deelnemers een bewustere keuze kunnen maken.”

Geheel ontzorgd feestje

Lang voor de Wtp, al vanaf 2016, zette Allianz in op persoonlijke potjes en beleggen via lifecycles, legt Boeve uit. “Al vóór wat er in de markt gebeurde, hebben wij ons product en onze IT daar volledig op ingericht. Wij hoeven nu dus geen producten om te gaan zetten of te transformeren.” Het streven is dat klanten niet alleen ontzorgd worden tijdens de opbouwfase, maar ook op het moment dat zij hun pensioen halen. “Wij hebben gefocust op hoe we het makkelijk kunnen maken voor iemand die zijn opgebouwde pensioen naar Allianz wil brengen. Want pensioen zou tenslotte een feestje moeten zijn. En de hoogte van de pensioenuitkering draagt veel bij aan de feestvreugde.”

Hij durft te stellen dat het bedrijf marktleider is van annuïteiten, met een scherpe prijs en een ruim pensioen vergeleken met anderen. “Wij ontzorgen bijna-gepensioneerden volledig. Dat geldt niet alleen voor klanten binnen onze eigen portefeuille, maar nadrukkelijk ook daarbuiten. Wij hebben onze dienstverlening dan ook ingericht op bijna-gepensioneerden die eens willen kijken wat er te vinden is buiten hun eigen verzekeraar of pensioenfonds.”

Nachtrust verstoord?

Anticiperend op de Wtp wilde Allianz de eerste zijn die klaar was om klanten te kunnen ontvangen conform de eisen van het nieuwe stelsel. Nu dat stelsel meer individuele keuzevrijheid biedt, zet het bedrijf zich volop in om klanten daarin te begeleiden en te informeren. “Een klant kan dat zelfstandig doen, maar zeker ook met zijn adviseur. Wij vinden dat je er voor bepaalde keuzes beter een onafhankelijke partij bij kunt betrekken. Het is vrijwel ondoenlijk om alles digitaal uit te leggen aan klanten bij wie het pensioenbewustzijn laag is. Daarnaast is financiële geletterdheid een belangrijke factor; wie kan immers het effect van inflatie inschatten? Wie weet hoe het uitgavepatroon er later uitziet?”

Een kundige adviseur kan mensen beter en persoonlijker wijzen op de risico’s die beleggen voor je pensioen nu eenmaal met zich meebrengen, is Boeve’s overtuiging. “Iedereen weet dat je bij een verstandige belegging mogelijk meer kunt krijgen dan wanneer je níet belegt, maar eigenlijk is de uitkering dan beweeglijker en kan deze ook tegenvallen. En dus niet geschikt voor ieder individu en diens nachtrust. Daarom is inzicht in keuzes en consequenties onmisbaar.” Als voorbeeld noemt hij het variabel pensioen. Klanten kunnen kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering, maar Allianz wil hen pas een variabele uitkering laten aankopen ná consultatie met een adviseur. “Dat vinden wij heel belangrijk. Want heb je eenmaal gekozen voor beleggen met je pensioen, dan is dat onomkeerbaar. Daarom moet iemand zich er echt goed over laten informeren.”

'We staan internationaal bekend als betrouwbaar, ervaren en professioneel. Mensen kiezen voor ons omdat we wereldwijd een van de grootste verzekeraars zijn en binnen die enorme organisatie veel waardevolle kennis kunnen delen.'

Mondiale speler én dichtbij

Informeren en ontzorgen zijn speerpunten voor Allianz, evenals duurzaamheid (al jarenlang behoort Allianz tot de leiders in de verzekeringssector in de Dow Jones Sustainability Index). Met onder meer online portalen voor werkgevers en pensioendeelnemers, eenvoudige hulpmiddelen als de Allianz Pensioenakkoord -tool, en een goede bereikbaarheid, worden pensioenzaken zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Boeve noemt Allianz de challenger in de markt, maar wijst tegelijkertijd op de schaalvoordelen van het bedrijf als mondiale speler. “We staan internationaal bekend als betrouwbaar, ervaren en professioneel. Mensen kiezen voor ons omdat we wereldwijd een van de grootste verzekeraars zijn en binnen die enorme organisatie veel waardevolle kennis kunnen delen. Maar in Nederland zijn we toch heel persoonlijk en dichtbij. Als je ons belt, kom je direct binnen in het hart van het pensioenbedrijf, bij de mensen die daadwerkelijk aan de knoppen zitten en jouw dossier kennen.”

Sparen en beleggen

Toch, als hij moet zeggen waarom werkgevers en werknemers vooral moeten kiezen voor Allianz, dan is het antwoord: “Omdat wij gewoon gaan voor het hoogste pensioen. Dat is bij ons het allerbelangrijkste. Wij beloven niets wat we niet kunnen waarmaken. We mikken op de beste beleggingen met het hoogste rendement en de laagste kosten, maar ook op beleggingen die het in een minder gunstig financieel klimaat toch nog goed doen.”

Wij beloven niets wat we niet kunnen waarmaken”

Spreiding van risico’s staat bovenaan bij het behalen van het hoogste pensioenresultaat. “En dat geldt niet alleen voor de lifecycles tot aan de pensioenleeftijd. Ook bij het aankopen van een annuïteit bieden we een dusdanig scherpe prijs dat klanten een pensioen kunnen aankopen vanuit hun vrijvallende koopsom.” Pensioen is feitelijk niets anders dan sparen en beleggen, benadrukt Boeve. “Heel simpel: dat moet je zo goed mogelijk doen, zodat je het best mogelijke resultaat krijgt.”

