Overname pensioenportefeuille Scildon door Allianz definitief

De betrokken toezichthouders zijn definitief akkoord met de overname van de collectieve pensioenportefeuille van Scildon door Allianz. Dat Allianz deze portefeuille op het oog had, werd afgelopen juni al duidelijk. Nu is de overname dus definitief. Op 12 september is de laatste toezichthouder akkoord gegaan.
Afgelopen juni maakten Allianz en Scildon bekend dat zij een overeenstemming hadden bereikt over de overname.
Individuele leven-oplossingen
Bij de bekendmaking van deze overname gaf Scildon aan zich volledig te gaan toeleggen op individuele leven-oplossingen.