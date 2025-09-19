Overname pensioenportefeuille Scildon door Allianz definitief

Guitjens Verzekeringen groeit zonder 'traditionele' overnames

In 2021 gaf Rick Guitjens, CEO van Guitjens Verzekeringen, nog een interview aan AM waarin hij trots vertelde met zijn kantoor geen overnames te doen en tóch te groeien. "Ik heb mezelf daarover toch in de spiegel moeten aankijken", vertelt Guitjens nu. Met zijn kantoor is hij momenteel juist wel aan het overnemen, maar niet op een gangbare manier. "Ik heb nog niemand ontmoet die het op deze manier doet."