Porsche botst op lantaarnpaal: verzekering wijst schadeclaim af

In de nacht van 21 op 22 oktober 2021 gebeurde er een opmerkelijk incident. Meneer X had een eenzijdig ongeval met zijn auto, een Porsche, toen hij de oprit van de snelweg opreed. Zijn auto botste tegen een lantaarnpaal, die vervolgens onder de auto terechtkwam. Met de hulp van twee vrachtwagenchauffeurs werd de lantaarnpaal onder de auto vandaan gehaald en langs de kant van de weg gelegd. Daarna reed meneer X in de verkeerde richting terug en parkeerde zijn auto bij het restaurant waar hij eerder die avond was geweest.

De schade aan de Porsche werd geschat op ongeveer € 20.000 inclusief btw. Deze schade werd gemeld bij de assurantieadviseur, die dit weer doorgaf aan verzekeraar Y. Er ontstond echter een probleem. De verzekeraar weigerde de schade te vergoeden. Zij gaf aan dat de heer X zijn medewerkingsplicht zou hebben geschonden en tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Ook had meneer X de politie niet gebeld na het ongeluk. Hierdoor kon de verzekeraar niet goed onderzoeken of bijvoorbeeld alcohol een rol speelde bij het ontstaan van het ongeval.

Waarom werd de schade niet vergoed?

Verzekeraar Y gaf een onderzoeksbureau opdracht om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Tijdens het onderzoek gaf heer X verschillende verklaringen die niet met elkaar overeenkwamen. Zo heeft heer X eerst gezegd dat zijn vader hem heeft opgehaald en later dat vrienden hem hebben opgehaald. Hij heeft ook verteld dat hij zomaar uit de bocht is gevlogen en later dat dit gebeurde bij het inhalen van een rode auto. Hij heeft daarnaast verschillend verklaard over wie er aanwezig waren in het restaurant en of hij alcoholische dranken heeft gedronken, in eerste instantie niet en later alleen aan het begin van de avond één biertje.

Daarnaast had hij de politie niet gebeld na het ongeval, wat volgens de verzekeraar in strijd was met de wettelijke verplichting en de polisvoorwaarden. Heer X vond het niet nodig om de politie te bellen, omdat hij het probleem zelf kon oplossen; het was een eenzijdig ongeval met alleen schade aan zijn eigen voertuig en een lantaarnpaal. Volgens de verzekeraar had heer X hierdoor haar belangen geschaad. Ze kon niet vaststellen of er alcohol in het spel was, omdat de politie niet op de hoogte was gebracht. Hierdoor werd het recht op schadevergoeding door de verzekeraar afgewezen. Bovendien heeft de verzekeraar de verzekeringspolis opgezegd en heer X in hun interne verwijzingsregister geregistreerd. Dit kan zijn naam schaden en het lastiger maken om in de toekomst een nieuwe verzekering te krijgen.

De rechtszaak

In reactie hierop spande heer X een rechtszaak aan. Hij eiste dat de rechtbank zou oordelen dat de schade aan de Porsche wel degelijk vergoed moest worden door de verzekeraar, en dat de registratie in het interne verwijzingsregister verwijderd moest worden. Heer X vond dat hij zijn medewerkingsplicht niet had geschonden en de schade onder de verzekering viel. Ook was hij van mening dat er geen sprake was van grove schuld of roekeloosheid.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde echter anders. Hoewel de schade in principe onder de dekking van de polis viel, had de heer X wel degelijk zijn medewerkingsplicht geschonden. Dit was gebaseerd op verschillende feiten:

Heer X had het schadeformulier onvolledig en onduidelijk ingevuld.

Heer X had tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de toedracht van het ongeval.

Heer X heeft de politie niet geïnformeerd. Hierdoor kon de verzekeraar geen objectief onderzoek doen naar alcoholgebruik.

Volgens de rechtbank had verzekeraar Y een goede reden om de schade niet te vergoeden. Er was sprake van een ongeval met schade aan een ander, namelijk een lantaarnpaal van Rijkswaterstaat. Het feit dat heer X besloot om de situatie zelf op te lossen door de lantaarnpaal te verplaatsen en daarna de plek van het ongeval te verlaten zonder de politie in te lichten, maakte het nog moeilijker voor verzekeraar om de situatie goed te beoordelen. De rechtbank zei dat de politie waarschijnlijk een alcoholtest zou hebben gedaan. Dit was belangrijk omdat het ongeluk 's nachts gebeurde en er geen duidelijke reden was waarom heer X van de weg raakte. Een alcoholtest zou de verzekeraar hebben geholpen om te bepalen of alcohol een rol speelde.

De gevolgen

De rechter oordeelde dat verzekeraar Y terecht had gehandeld door de schadevergoeding te weigeren. Ook mocht de verzekeraar heer X geregistreerd houden in haar interne verwijzingsregister, omdat dit niet als een zware maatregel werd gezien. Tot slot werd heer X veroordeeld tot het betalen van de proceskosten aan verzekeraar Y, wat in totaal ongeveer € 4.500 was.

De schade aan de lantaarnpaal komt volgens de WAM voor rekening van de WAM-verzekeraar van de Porsche. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan de schade aan de lantaarnpaal misschien worden teruggevorderd van heer X.

Wat kunnen we hiervan leren?

Dit schadegeval laat zien hoe belangrijk het is om de medewerkingsplicht na een schade na te komen. Het is belangrijk om direct en volledig te handelen na een ongeval, zoals het informeren van de politie, ook al lijken er in eerste instantie geen schade of gewonden te zijn. Het niet naleven van deze verplichtingen kan grote financiële gevolgen hebben en kan leiden tot de weigering van een schadevergoeding. Ook kan het niet uitvoeren van deze acties leiden tot extra juridische problemen, zoals registratie in de (interne) systemen van verzekeraars.

