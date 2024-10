Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: Licent

Nina van de Poll

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zijn op de AMdag in DeFabrique in Utrecht. Deze week introduceren we een organisatie die reeds 25 jaar bestaat en haar debuut maakt op de AMdag: Licent.

Debuut op de AMdag Dit jaar markeert een bijzondere mijlpaal voor Licent: in 2024 nemen ze voor het eerst deel aan de AMdag. Voor velen binnen de branche is Licent nog een relatief onbekende naam. Juist daarom zien zij dit evenement als hét moment om hun verhaal met grotere publiek te delen. Wat waren de uitgangspunten bij de hervorming van van de voormalige coöperatie tot het nieuwe Licent? Hoe is dat proces verlopen? Welke keuzes heeft Licent gemaakt in de structuur en hun samenwerking met een investeringsmaatschappij? Al deze vragen staan centraal in hun verhaal en zullen uitgebreid besproken worden op de AMdag. AMdag 2024 Meld je nu aan! Daarnaast ziet Licent de AMdag ook als een mooie kans om in gesprek te gaan met branchegenoten en om nieuwe relaties op te bouwen. Wat er verder allemaal te doen is op de stand, blijft nog even geheim. Bezoek de stand en ontdek het zelf! Consolidatie: het antwoord van Licent Licent is op 5 november niet enkel te vinden bij hun stand. Zij brengen hun verhaal ook naar het Circus der Inspiratie. Frans Kemper neemt je verder mee in ‘het verhaal van Licent’. In zijn talk zal hij dieper ingaan op de visie van Licent, het proces dat zij hebben doorlopen en de strategische keuzes die zij hebben gemaakt. Kemper deelt inzichten over de uitdagingen en dilemma’s waarmee het bedrijf te maken kreeg en hoe deze hebben geleid tot hun nieuwe formule. AMdag 2024 komt steeds dichterbij! Proef de sfeer! Over Licent Licent is een combinatie van zestien assurantieadviseurs die samen met Gilde Equity Management in maart 2023 de handen ineen hebben geslagen om samen een nieuw, gezamenlijk bedrijf te vormen. Deze hernieuwe speler in de branche wil de meest mensgerichte financiële dienstverlener zijn, met landelijke dekking. De missie van Licent is het versterken van hun bedrijven en het creëren van financiële zekerheid en rust voor al hun klanten.