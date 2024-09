Gesponsord Energieopslagsystemen (EOS): nieuwe risico's en verzekeringsoplossingen

De behoefte aan energieopslag en energieopslagsystemen onder bedrijven blijft toenemen. Beperkte netcapaciteit, groeiende investeringen in duurzaamheid en de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 versterken deze behoefte. Verzekeraars spelen een belangrijke rol door nieuwe risico's, zoals energieopslagsystemen, verzekerbaar te maken voor een goede premie. In een rondetafelgesprek delen Burak Bilgin, specialist Aansprakelijkheid bij a.s.r. (foto), Bart de Jong, Acceptant Brand Zakelijk midden/grootbedrijf bij a.s.r. en Ron de Klerk, senior underwriter property bij Corins, hun ervaringen over de verzekerbaarheid van energieopslagsystemen en hoe samenwerking hierbij een sleutelrol speelt.

Hernieuwbare energie en energieopslag zijn essentieel voor het terugdringen van CO2-uitstoot. De Jong merkt op dat de vraag naar energieopslagsystemen, vooral bij bedrijven met een hoog elektriciteitsverbruik, het afgelopen jaar enorm is gestegen. Bilgin voegt toe: “Om piekbelasting te managen, kiezen bedrijven vaak voor eigen groene energieopwekking, zoals zonnepanelen, en slaan deze energie op. Het verzekeren van energieopslagsystemen past binnen de strategie van a.s.r. om bedrijven die bijdragen aan de energietransitie te ondersteunen.”

Van mkb tot beursmatige risico’s

Corins en a.s.r. werken samen om nieuwe risico’s zoals energieopslagsystemen te verzekeren, van mkb tot beursmatige risico’s. Assuradeurenbedrijf Corins, een merk en het beurskanaal van a.s.r., is actief op de VNAB co-assurantiemarkt waar omvangrijke en/of complexe risico’s via maatwerkoplossingen worden verzekerd. Corins speelt een rol wanneer het risico te groot is voor één verzekeraar. De Klerk: “Door periodiek overleg en kennisdeling met a.s.r. en externe partijen kunnen we energieopslagsystemen verzekerbaar maken, zelfs bij complexe risico’s.”

Bilgin vult aan en benadrukt het belang van product- en brancheoverstijgende samenwerking en kennisdeling om tot uniforme clausules te komen en nieuwe risico’s effectief aan te pakken. De Klerk: “Ondanks dat de co-assurantiemarkt anders werkt dan de provinciale markt, bundelen we de technische kennis om maatwerkoplossingen vorm te kunnen geven. In de co-assurantiemarkt maken de makelaars de clausules, in de provinciale markt de verzekeraars. Corins kijkt naar het totale risico waar een energieopslagsysteem vaak maar een klein onderdeel van is om eventuele toeslag op de premie en/of ons aandeel op het risico te bepalen.”

Brand en Aansprakelijkheid voor bedrijven

Bilgin: “Binnen Schade Zakelijk hebben we een acceptatiebeleid voor bedrijven die deze systemen leveren en installeren (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven). Dat is best uniek, omdat verzekeraars nog weinig data, ervaring en kennis hebben over de oorzaken en het voorkomen van schade bij energieopslagsystemen. Voor Brand zijn we in een vergevorderd stadium voor een verzekeringsoplossing voor bedrijven die energieopslagsystemen opslaan. We hebben het dan over vast opgestelde energieopslagsystemen en niet over transportabele systemen.”

Hoe doe je ervaring en kennis op bij nieuwe risico’s?

Bilgin: “Als duurzame verzekeraar nemen we onze verantwoordelijkheid en kijken we naar de mogelijkheden om duurzaamheidsinitiatieven, of de risico’s die hiermee gepaard gaan, verzekerbaar te maken. Het verzekerbaar maken van energieopslagsystemen is hier een mooi voorbeeld van.” De Jong: “Zo’n twee jaar geleden kwamen de eerste aanvragen voor energieopslagsystemen bij de afdeling Acceptatie Brand Zakelijk binnen, een nieuw risico waar we beperkte kennis van hadden. De overheid werkt sinds december 2023 met normen als PGS37-1 en dit is de leidraad geweest voor ons beleid. Vanaf 21 kilowatt zijn preventiemaatregelen verplicht volgens de PGS-normen. Energieopslagsystemen brengen brandrisico’s met zich mee en de rookgassen zijn zeer giftig. Daarom adviseren we om deze systemen buiten en op minimaal 10 meter afstand van bedrijfsgebouwen te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is, kunnen brandwerende maatregelen zoals betonnen tussenschermen worden ingezet om brandoverslag te voorkomen.”

Dit is belangrijk omdat lithium-ion batterijen, vaak gebruikt in energieopslagsystemen, specifieke risico’s kennen zoals ‘thermal runaway’. Dit kan leiden tot een oncontroleerbare brand die moeilijk te blussen is. Brandpropogatietesten laten zien of een brand beperkt blijft tot één cel. De Jong: “Als er certificaten aanwezig zijn die aantonen dat het energieopslagsysteem voldoet aan zulke testen, dan kijken we daar ook naar.” De Klerk vult aan: ”Als wij het verzoek of de vraag krijgen om een energieopslagsysteem te verzekeren, dan is onze eerste vraag altijd: waar komt deze te staan en mogen wij de offerte ontvangen? Dit is voor ons het uitgangspunt om verder in gesprek te gaan en eventueel aanvullende maatregelen te verzoeken.”

De normering van de overheid is nog vrij nieuw en naar verwachting ontwikkelt die zich ook nog verder. Ook zijn er nog weinig tot geen statistieken over energieopslagsystemen met brandschade of claims die zijn ingediend. Bart: “Als verzekeraar betaal je hoe dan ook leergeld.” “Maar wel zo verantwoord mogelijk”, vult Bilgin aan.

Beoordelen van EOS-aanvragen

Bij het beoordelen van EOS-aanvragen kijkt a.s.r. naar:

Technische specificaties: voldoet de installatie de minimale veiligheidsnormeringen en is de installatie voorzien van een NEN 1010? Voldoet het aan brandtesten en zijn er systemen zoals BMS (Battery Management System) en EMS (Energy Management System)?

Welke brandmelddetectie is aanwezig en met welke opvolging (bijvoorbeeld PAC) of aansturing (aerosol, Sprinklervoorziening)?

Wordt er voldaan aan de PGS 37.1 normering (vanaf 21 KWH)?

Vandalisme, (in)braak en diefstal: welke bouwkundige en/of elektronische maatregelen zijn er getroffen en wat is de opvolging hiervan?

Locatie: staat het systeem op een veilige afstand van het gebouw en op een vaste locatie? Of zijn er preventiemaatregelen genomen?

Hoe verzekeren we nieuwe risico’s in de toekomst?

De verwachting is dat de vraag naar energieopslagsystemen zal toenemen naarmate we 2027 naderen. De Jong: “Misschien kijken we in de toekomst niet alleen naar lithium, maar ook naar andere technologieën zoals natrium-ion en grafeen. En naar welke nieuwe normeringen en inzichten die technologieën met zich meebrengen.” “Daarom blijft kennisdeling en samenwerking met andere partijen belangrijk om nieuwe risico’s effectief te kunnen verzekeren”, vult de Klerk aan.

Verzekeren van EOS

Een brand in een bedrijfspand kan leiden tot grote schade, niet alleen aan het pand, maar ook aan inventaris, goederen en de bedrijfsschade. A.s.r. biedt de mogelijkheid om energieopslagsystemen die stationair zijn opgesteld te verzekeren met de Bedrijfsgebouwenverzekering. Daarnaast kunnen bedrijven die deze systemen leveren en installeren zich ook verzekeren met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Daarmee dekken zij de risico’s af voor schade door een gebrekkig product en/of installatie. Met de aanschaf van energieopslagsystemen halen ondernemers een groot risico in huis. Vooraf schakelen met de verzekeraar is daarom aan te raden.

